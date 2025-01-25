內地春運料90億人次跨區流動

【本報綜合報道】2025年春運或創歷史紀錄，數據預測春運期間八成人員流動屬自駕，全社會跨區域人員流動量將達到90億人次。交通運輸部表示，從出行目的上看，探親流依然是今年春運的主流，不過旅遊出行也出現增長。

8成自駕 主要探親 據報，今年春運期間，全國鐵路發送旅客或破5.1億人次，日均約1,275萬人次；民航旅客運輸量有望突破9,000萬人次；自駕出行預計達到72億人次，約佔全社會跨區域人員流動量的八成。

交通運輸部運輸服務司副司長王繡春表示，從出行規模上來看，總量是創歷史紀錄的，相應的出行構成上，如民航、鐵路，包括自駕出行的公路，都會在不同的時間點上創歷史紀錄。王又指，旅遊出行量在今年會有比較明顯的增長。

今年的春運從1月14日開始，到2月22日結束，共40日。內地媒體指，今年春運首日的全社會跨區域人員流動量就達近1.7億人次，當中公路人員流動量最多，逾1.5億人次。春運期間，「粵港澳」、「京津冀」、「長三角」及「成渝」四大經濟圈預計將成為全國人口流動的熱門區域。