西九高鐵票超賣 踎櫈仔往張家界

重複發售所致 影響650乘客涉5班次 農曆新年是市民返鄉探親及出遊的高峰期，但本周卻有5班高鐵車票超賣，部分乘客狼狽不堪。昨早由香港西九龍站出發往張家界的一列高鐵，不少乘客坐至深圳北站時，忽接列車職員通知，座位屬於他人，同車約200人即時要站起讓座，「無座」乘客大感激氣及掃興，部分人要捱「櫈仔」6.5小時。港鐵承認香港西九龍站人員操作失誤、致部分車票遭重複發售，受影響車次包括本月22日至26日，5班由西九龍站出發前往張家界西的650名乘客。該公司已即時聯絡受影響乘客向他們表達歉意，並安排退票，港鐵強調，會十分嚴肅對待事件，已即時加強相關程序，避免同類事件發生。

昨早8時30分，乘客向女士與兩名兒子坐上由香港西九龍站開往張家界站的高鐵（列車編號G6080）。其子上周五（17日）從中國鐵路12306線上票務平台，成功購買兩張位於同一車卡的兩個相連二等座車票，出發前一日、即23日晚上收到由票務平台發出的短訊，指「因列車運行組織調整」，座位有所調整，兩名兒子的座位被拆散至不同車卡。

收短訊通知被迫拆散坐 昨早旅途開始後，當列車駛至深圳北站時，兩名兒子分別被列車職員告知，他們所坐的座位屬於其他乘客，需要起身讓座，同車約200人均有這種情況：「點會坐坐吓突然間話冇位坐？又唔係中途（站）上車。」向女士從未遇過相關情況，形容當時「混亂到極點」。稍後職員為部分乘客提供櫈仔，又指將於5日後安排退票，惟未知是否獲退還全款。

向的兩名兒子均有櫈仔坐，但整趟車程長達6.5小時，且「櫈仔細到坐唔穩……（其實）好危險」。她又指，兩兄弟原本開開心心出發，卻先後經歷「調位」及「冇位」，她的小兒子患有心臟病，大兒子原想藉是次出遊帶弟弟散心，怎料「搞到一肚氣」。她強調這不是錢的問題「今次有幾百人要企，安排唔恰當」，她期望高鐵方面道歉並給出合理解釋。她續指，兩名兒子將於一星期後乘坐高鐵回港，現在很擔心回程又會遇到這種情況。

港鐵回應指，由於香港西九龍站人員操作問題，在內地當局作出列車調度安排、由一個車種更改為另一車種後，錯誤地在票務系統中釋放出預留給已購票乘客的車票，致令有座位的車票重複發售。由本月22日至26日期間，共有5班由西九龍站出發前往張家界西的G6080車次受影響，涉及650名香港段及內地段的乘客，當中約70名為於西九龍站出發的乘客。

即時糾正致歉安排退票 港鐵又指，車站人員留意到這情況後，已即時作出糾正，並隨即聯絡內地鐵路部門協調跟進，分別逐一聯絡留有聯絡資料的受影響乘客，向他們表達歉意並安排退票。車站人員亦有在現場向旅客解釋情況。有部分旅客表示希望如期出發，車務人員亦會盡量配合，並安排一些臨時櫈給他們。高鐵已就事件通報相關政府部門及內地鐵路單位。公司十分嚴肅對待事件，已即時加強相關程序，避免同類事件再發生，亦會與受影響乘客跟進後續安排。