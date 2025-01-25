新一年多難多災 8日4宗工業傷亡意外

【本報訊】新年伊始，本港自月中起便事故頻仍、令人驚心！本月13日，啟德新急症醫院發生塌棚架致11人受傷的意外；本月14日，更一日之間發生兩宗工業意外，包括藍田斜坡鞏固地盤挖泥車墮坡，壓中斜坡下一輛食環署外判垃圾車，造成3人受傷；瑪嘉烈醫院擴建工程地盤鐵枝飛墮，兩人受創。本月20日，又有一名冷氣維修工於衛信道疑從木梯上跌下傷及頭部，送院搶救後不治。

本月13日下午近4時，啟德承昌道啟德新急症醫院地盤發生工業意外，一幅60米乘20米棚架突然塌下，有工人隨棚架一齊墮下，有工人走避不及遭棚架壓傷，亦有女工被困掛於棚架上。事故造成7男4女共11人受傷，當中兩人骨折，全部傷者分送往兩間醫院救治，其中4人一度情況危殆。

冷氣工1.5米高墮地亡 翌日本港更連環發生兩宗工業意外，當日早上約9時41分，一輛挖泥機在藍田一山坡工程的臨時平台翻側，自斜坡滾下掃毀地盤圍欄及工地臨時隔音屏後，再連同塌屏和巨石等壓着一輛途經垃圾車。挖泥機及垃圾車司機迅速獲救，惟垃圾車跟車男工被困近3小時始能脫困，險死3人同需送院。同日早上約9時24分，葵涌瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建工程地盤，一個天秤吊運20條長約20厘米的鐵枝時，鐵枝突跌落地面，擊中兩名途經的男工人額頭、肩膊及小腿，幸無性命危險，肇因待查。

到了本月20日，早上約10時30分，跑馬地渣甸山衛信道一間獨立屋，一名技工進行冷氣工程期間，意外從約1.5米高木梯墮地，導致頭部重傷。他送院時已無任何反應，需要以自動心外壓機進行急救，抵院經醫生搶救後惜告不治。