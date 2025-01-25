跨部門研棚架倒塌 促承建商及早規劃

【本報訊】近月接連有地盤發生棚架倒塌等安全事故，勞工處本周展開全港特別執法行動，重點巡查涉及棚架工程、幕牆安裝及吊運等工序，以遏止不安全作業，昨日亦舉行跨部門、跨業界的「提升棚架工作安全會議」，與會代表包括發展局、建築署、屋宇署、建造業議會、總承建商及次承建商商會（包括竹棚業及玻璃幕牆業）、工會及各相關專業學會代表等。

增巡邏 連牆器須安裝穩妥 勞工處表示，巡查中若發現有違反職安健法例的情況，會即時嚴厲執法，包括發出「暫時停工通知書」、「敦促改善通知書」及提出檢控。至於昨日的會議，該處簡介了過往數年發生的嚴重棚架倒塌意外，與業界探討如何提升使用外牆棚架工作的安全。發言人強調，用於穩固連接棚架於構築物外牆的「連牆器」（俗稱「拉掹」）對棚架的穩定性非常重要，營運方須檢查「連牆器」數量是否足夠，及須安裝穩妥，也要經常定期檢查棚架（包括連牆器）。

該處重申，當局發出的棚架工作安全守則已向業界闡明上述要求，並就棚架的安全提供實務指引。為確保地盤內棚架的安全穩固，總承建商與次承建商應及早作出規劃，考慮各承建商利用外牆棚架進行的工程，制訂及落實合適的施工安排，從而避免施工階段不當改動棚架（包括剪斷連牆器）及不相容的工作活動同時在棚架上/附近進行，影響棚架的穩固。