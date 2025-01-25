工字鐵鍘斷安全繩 燒焊員飛墮斃命

地盤失守跌跌不休 要死幾多人先夠? 歲晚收爐前夕，一名六旬鐵器燒焊技工，昨日下午在火炭松頭下路、一個正興建數據中心的地庫工作，期間在吊車升降台擬切割一條工字鐵時，詎料切割表面鐵板後，下面一條逾噸重工字鐵的其中一端突然拍下，技工連同升降台被擊中，身上安全帶更被砸斷，從約4米高處飛墮地面慘死。勞工處已向有關承建商發出「暫時停工通知書」。有業界質疑是地基工序出現問題，工字鐵沒有燒焊接合好致留下斷口肇禍。當局早前才「信誓旦旦」重申重視工業安全，詎料單是本月中起已先後發生至少4宗嚴重工業事故，情況令人堪憂。

現場為火炭松頭下路近拔子窩街一個正在興建數據中心的建築地盤，慘死男工姓李（60歲），已婚及育有一名兒子，一家人同住黃大仙一居屋單位。據悉，李為鐵器燒焊技工，在上址地盤工作了一段時間。昨日下午1時許，李在地盤地庫二層一輛蜘蛛升降台上，以燒焊器切割工字鐵。期間，一條逾噸重旳工字鐵突然拍下，李與升降台被擊中倒下，他從約4米高位置飛墮地面，重創昏迷，其他工友見狀，慌忙報案求助。

救援人員接報趕至，經檢驗後證實李男當場死亡，遂以白布遮蓋其遺體。警員圍封地盤，勞工處派員到場，就意外原因展開調查。其後，李妻和兒子趕至地盤了解，李妻驚悉噩耗，當場激動痛哭。

地庫危險阻遺孀認屍 據悉，由於事發地庫存在危險，因此遺孀未能認屍及見亡夫最後一面，母子二人由地盤安排車輛接走。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文透露，地盤原定今日「收爐」，李擬趁農曆新年與妻兒回鄉探親，詎料飛來橫禍與妻兒陰陽永隔。李妻近日受傷行動不便，李的兒子已成年已出來社會謀生。至昨晚9時許，死者遺體已由黑箱車舁送殮房。

蕭倩文又表示，懷疑工字鐵失去平衡，其中一端墜下並擊向事主，導致他墮地不治。她呼籲所有工序都要做足風險評估，防止危險發生。2024年至今已發生至少10宗工人由高處墮下死亡意外，她促請勞工處盡快改善、檢討和徹查事件，並呼籲承建商及僱主盡快做好善後安排，協助家屬渡過難關。

工字鐵疑留斷口肇禍 香港建造業總工會副理事長趙建強表示，相信姓李男工擬切割工字鐵前，首先切割工字鐵表面的鐵板，期間工字鐵突然斷裂，雖然事主身繫安全帶，但仍連人帶升降台一起倒下，安全帶亦被砸斷，導致他由4米高跌落地面當場死亡。趙質疑是做地基的公司出現問題，沒有焊接好工字鐵而留下斷口，導致後期工人拆除工字鐵時，因不知道有斷口而釀成事故。

勞處調查承建商停工 勞工處表示，意外中一名男工在一升降工作台上拆除一支工字鐵時，被懸吊起的拆除部分擊中，並從該工作台墮下到地面，當場證實不治。勞工處已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤內進行拆除工字鐵的工作，直至處方信納有關承建商已採取適當的措施消除有關危害才可復工。