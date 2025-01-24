臨近歲晚假鈔多 家家戶戶須提防

年近歲晚，經濟不景，罪案特別多發。僅執法部門檢獲的偽鈔數字年年上升，已可見一斑。截至去年底，檢獲偽鈔總數較2023年同期飆升3.5倍，非常驚人，預料歲晚假鈔將更氾濫。有的士公司發現，過去的偽鈔多為大面額紙幣，但近日連50元偽鈔也有司機收到，可見偽鈔集團已到了無孔不入的地步。

數字顯示，截至2024年11月，執法部門共檢獲44,462張偽造港幣，數字較前年同期的9,900張上升近350%。在4萬多張偽鈔當中，逾九成是在情報主導的執法行動中檢獲，當中超過35,000張是練功券，其餘為低質素偽鈔。當局續指，檢獲的偽鈔主要涉及市民私下交易加密貨幣，或加密貨幣找換店的行騙案，其餘是由銀行、賽馬會、零售商舖等於日常營業或結算時發現。

偽鈔在市面「流通」多時，以致不少零售商早已拒收1,000元面額的「金牛」鈔票，後來因應500元也有偽鈔，部分店舖甚至連「大牛」也拒收。但隨着科技進步，製造偽鈔「門檻」降低，儀器卻更加精密，現在連50元也驚現偽鈔。近日不少的士司機均反映收到50元偽鈔，的士公司「提醒」不法之徒千萬別以身試法，皆因車廂內外均有攝錄鏡頭，行使偽鈔必然會被繩之於法。

另一方面，不少市民喜在新春前夕換新銀紙封利是，這又成為不法集團的可乘之機。部分市民錯過在銀行排隊換新鈔，偽鈔集團若以新鈔作招徠，肯定又會有更多受害者中招。執法部門提醒，偽鈔不論紙質或手感均與真鈔有分別，收取鈔票時格外留神，便可以避免損失。

當然，「溫提」只是聊勝於無，若然有用，本港罪案也不會愈來愈多。其實要杜絕偽鈔，除了執法部門加強打擊，轉用電子支付亦是有效的應對之策。隨着港府疫情期間派發電子消費券，電子支付在本港的普及程度大增，市面大部分零售商舖皆接受電子支付，不少長者亦已懂得使用，似乎拒絕與時並進的，就只剩下的士行業。

可以看見，部分的士司機仍然拒絕接受新事物，堅持收取現金，過去甚至有例子，內地旅客沒有港幣現鈔，要求以電子支付形式付款，結果被的士司機破口大罵。今時今日這種服務態度實在令人搖頭嘆息，的士司機淪為不法分子的詐騙對象，某程度上也是咎由自取。

不過針無兩頭利，電子支付普及一樣會衍生其他罪案，包括金融詐騙、網上詐騙、電話詐騙、釣魚電郵等。近期愈來愈多人在網上交易平台被騙款，按一條收款連結，隨時被詐騙集團「黑入」戶口轉走金錢。本港電子詐騙案井噴式大爆發，已佔全年罪案總數的大部分，執法部門偏偏破案率低下，至今仍停留在叫人填防騙問卷及口頭呼籲提高警惕的階段，顯得一籌莫展。

姑勿論如何，經濟不景，罪案必然野蠻瘋長，就連黑社會也零舍猖獗，日前才發生街頭仇殺斬死人血案。小心駛得萬年船，市民除了要提防偽鈔，亦要小心門戶，更須提醒身邊長者小心防騙。