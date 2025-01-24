笑看天下：中美關係 荊棘滿途

美國對中國吹和風，看來不過曇花一現。特朗普上任第二日，已急不及待放話，由於鴉片藥物芬太尼仍從中國經墨西哥及加拿大進入美國，其政府正討論下月1日起對中國貨加徵10%關稅。侵侵稱，佢於第一任期已對中國徵收高額關稅，又警告如果中國不批准出售TikTok在美業務，或對中國商品開徵最多100%關稅。

徵收關稅對美國太重要，侵侵一再重申有意成立對外稅務局，即從外國徵收巨額關稅和其他收入的新機構，是以歐盟和其他國家一樣受到威脅。特朗普提到美國對歐盟的赤字達3,500億美元，直言這非常惡劣，所以他們將被徵收關稅；佢又重提，團隊正討論對墨西哥和加拿大徵收約25%關稅。據悉，特朗普在1月初的共和黨聚會上，曾提出未來關稅每年要達一萬億美元，而去年這方面的收入不足800億美元，可見侵侵對加關稅不會手軟。有國際投行的經濟師估計，第二季美國對中國加徵關稅或提高至60%。新任財長貝森特亦支持加徵關稅應對「中國不公平貿易」。

除咗關稅問題，中美外交亦充滿暗湧。新任國務卿魯比奧在特朗普政府上台後，即在華盛頓主持舉行「四方安全對話」外長會議，與日本外務大臣岩屋毅、印度外長蘇傑生、澳洲外長黃英賢會談，四國外長會後聲明雖未提到中國，但重申威脅日增，強烈反對任何試圖以武力或脅迫手段改變現狀的單邊行動。所謂「致力強化自由開放印太地區、海洋領域等各方面的安全」，這番話其實也是衝着中國而來。中方一直強調願意同美方保持溝通，妥善處理分歧，拓展互利合作，推動中美關係穩定、健康、可持續的發展，無奈侵侵變臉比翻書還快，中美未來關係肯定荊棘滿途！