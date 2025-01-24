撥亂反正：大學生騙案疑另涉內情

特區政府近年致力招商引才及發展教育產業，推出林林總總的輸入境外人才計劃，又大幅增加大專院校收取非本地生的學額，希望重振香港作為國際大都會的地位。但結果絕大部分來港專才和留學生都是來自內地，或是曾短暫放洋再回流的內地居民，加上不少教學及科研人員也來自內地，令普通話成了許多大學的主流語言，英語與廣東話反而淪為小眾。

內地學生大增，除了滋生早前惹來各界關注的假學歷問題，最新還有接連有內地生在港遭受電騙。多間大學都各有十多宗至數十宗個案，加起來就成百上千。被騙金額少則數十萬元，多則近千萬元，總額數以億元計，令人咋舌。

內地學生不熟悉香港環境和法例，缺乏親友在身邊照顧和傾訴，身在內地的家長鞭長莫及，經常擔心子女在百物騰貴的香港不夠現金生活，都是較容易受騙的理由，但還是解釋不到部分個案的離奇案情，包括被騙學生的個人資料，以至家人底細都被騙徒知得一清二楚，在連番受騙後仍不敢向同學、校方或警方舉報等。

有人懷疑連串內地大學生騙案另有內情，包括是否牽涉協助他們申請來港升學的內地中介公司，尤其是涉及編造、使用假學歷的「黑中介」。它們不單止掌握來港學生的個人及家庭資料，還有其本人以至其家人的黑材料，用於行騙以至勒索自然事半功倍。也有人認為，部分內地生特別易騙，可能因其在內地當官或經商的富有家人，或多或少都曾經涉及一些貪腐問題，其子女也被那些假冒官員質問恐嚇，聲言要調查起訴，以至要求他們自證無罪時，心裏有鬼自然較易中伏。這些問題都不是單靠強制內地生閱讀防騙資訊可以解決。