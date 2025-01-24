自成一家：只是一時三刻的和平

以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯達成停火協議，哈馬斯逐步釋放以色列人質的同時，以國也陸續放走一批遭扣押的巴勒斯坦囚犯。不過這次人質互換過程中發生了一個小插曲，哈馬斯在協議生效後的首日，未有履行承諾依時向以國提交首批人質名單，促使內塔尼亞胡政府下令以軍繼續作戰，炸死了一些哈馬斯士兵，隨後哈馬斯才交出名單，令協議順利落實。某程度上而言，這起小風波亦反映出以巴衝突的根源性矛盾一日未解決，中東地區很難實現永久和平。

2023年哈馬斯向以色列發動突襲，綁架數百名以色列民眾，以及造成逾千人死亡，讓以色列政府承受前所未有的壓力，之後迅速向哈馬斯宣戰。如何讓所有人質安全回家，成為內塔尼亞胡政府最大的目標。以軍過去一年多摧毀大量加薩地區的基礎設施，擊斃大量哈馬斯戰鬥人員和部分高級指揮人員，最終迫使哈馬斯簽訂人質交換協議，實現了當初的目標。既然人質能夠安全回家，以色列政府也樂得停火，為特朗普就任美國總統送上一份賀禮。

然而，以色列在這一波戰鬥中殺傷了大批巴勒斯坦平民，既失去歐美民眾的廣泛支持，也無法消滅哈馬斯。哈馬斯依然作為一個政治實體參與雙方的談判，甚至增加了許多支持者。哈馬斯在這場與以色列的戰鬥中並沒有失敗。

根據以哈協議，第一階段互換人質的協議落實之後，將會踏入第二和第三階段，包括以色列軍隊要撤出部分加薩佔領領土。但是對兩邊陣營來說，雙方都不太滿意這份協議，這只是一時三刻的和平時間。以色列為了國家安全，不會放棄侵吞巴勒斯坦土地，而哈馬斯也會繼續反抗。加薩地區的戰爭，在可見的將來，不是那麼容易可以停止。