橫眉冷看：只能向北京靠攏

瑞士舉辦達沃斯世界經濟論壇，歐盟委員會主席萊恩表示，2025年是歐盟與中國建交50周年，她希望趁此機會改善對華關係，建立雙方更緊密的貿易往來。近日不少反華國家開始改變態度，他們都善於看風色，知道美國總統特朗普上台之後，國際局勢丕變。華府要麼改變國策，與華修好，即使是繼續抗中，特朗普也愛單打獨鬥，不屑與友邦組結甚麼圍堵網。反華陣營必定瓦解，昔日做老美跟屁蟲的，將會成為棄卒。

最早做反華逃兵的是澳洲，去年中澳兩國基本上已經恢復正常關係。接着便是日本，早前現任首相石破茂公開表示，雖然特朗普重掌白宮，他卻不急於與對方見面，在其外交日程表上，訪問中國反倒是更先也更重要的選項。眼見澳洲變了，日本也在變，歐盟當然不能一本通書讀到老。2025年歐洲版的通書上面，在宜忌一欄，說不定萊恩讀到的正是三個字：宜親華。

事實上，歐盟就算不轉而親華，也很難再像以往般親美。特朗普已多次放話，北約以至歐盟成員，長期將大量軍費開支轉嫁到美國身上，是可忍孰不可忍！侵侵認為，歐洲盟友應大幅度增加軍費，目前平均只佔國內生產總值（GDP）不足2%，須增至5%。這位白宮主人是商家出身，別的還好商量，講到金錢，他的算盤一向打得剔撻響，歐盟再想在美國身上討便宜，怕是連門都沒有。

近年歐盟的經濟表現甚差，GDP增長率既不如美國，更不如中國，一旦被迫增加軍費開支，錢又能從哪裏來？環顧全球，很多國家就只能將希望寄託於北京，去年中國的外貿盈餘創出世界紀錄，約為一萬億美元。若然歐盟不向北京靠攏，試問還能靠誰？