強詞有理：掙扎也沒用

對於美國政府換屆，最焦慮的莫過於烏克蘭戲子總統澤連斯基。儘管特朗普所謂的「上任24小時內結束戰爭」已無法實現，但改變援烏政策勢在必行，起碼不可能再像拜登政府那樣對烏克蘭有求必應。戲子曾表達參加特朗普就職典禮的強烈願望，企圖博好感套近乎，改變侵侵對烏態度，可惜未能如願，對方壓根兒沒有將他當一回事。侵侵更在意的是俄羅斯總統普京的反應，多次表示希望盡快與其會面，畢竟與強人交往才有成就感。

戲子當然也知道形勢不妙，不得不預謀後路。他在達沃斯世界經濟論壇上大聲疾呼，宣稱如果想讓烏克蘭同意與俄羅斯達成停火協議，歐洲國家至少需要派遣20萬名士兵進駐烏克蘭，充當維和部隊，否則停火協議毫無意義。其胃口未免太大了，歐洲大國法國總兵力也不過約20萬而已，他一開口就飛擒大咬，不是強人所難嗎？難怪世界首富馬斯克形容澤連斯基是搶劫美國的冠軍，對美國尚且需索無度，對歐洲自然更不客氣。

按照戲子的說法，歐洲國家需要加把勁，學會照顧自己，才不會被世界忽視；他並稱如果沒有烏克蘭，歐洲將無法對付俄羅斯。實際上，需要學會照顧自己的正是戲子本人，烏克蘭作為前蘇聯加盟共和國中工業實力最雄厚，並有「歐洲糧倉」之稱的富庶國家，如今搞到這種地步，到底是誰之過？烏克蘭被美國當作棋子，替美國打代理人戰爭，以致國不成國、家不成家，難道戲子不覺得愧疚？

擺在眼前的事實是，烏國不能沒有歐洲，而非歐洲不能沒有烏國，戲子病急亂投醫，企圖拉歐洲來墊背，但歐洲政客並非全是像他那樣的傻瓜，豈會輕易上套。特朗普要求北約成員國將軍費增至GDP的5%，澤氏又要求歐洲派遣20萬維和部隊，這不是要命嗎？黃台之瓜，何堪再摘，歐洲諸國已被這場戰爭搞得焦頭爛額，內部民怨沸騰，哪還經得起進一步折騰。

歷史不會簡單重複，但往往驚人相似。美國扶持的政治傀儡，即使曾經風光無限，也很少有好結果。遠的不說，看看南韓總統尹錫悅的處境就知道了，在台上時美國視其如珠如寶，一旦落難即被棄如敝屣，連一句安慰也沒有。澤連斯基恐怕也不例外，從他由演員變成總統那天起，就注定這是一場悲劇，不管如何掙扎呼救，都難逃被棄的命運。