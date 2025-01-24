龍吟虎嘯：幹成兩件事有易有難

美國總統特朗普放風，要在100天內訪問中國和結束俄烏戰爭。相對而言，前者容易，後者很難！此因這些年中美關係的變化和博弈，已使兩國元首通話、見面變得不那麼難。過去這種通話、見面乃大件事，非要有重大原因和背景因素不可，有的可「載入史冊」。現在不同，元首通話、見面甚至互訪頗為頻繁，沖淡了其中的「含金量」，尤其是特朗普這類愛玩政治、玩外交、出風頭的人更是樂此不疲，因此他跑到中國訪問，不一定說明甚麼，更不代表他會和中國「好」。曾記否，他首任總統時帶着全家訪問中國，和中國領導人相見甚歡，其樂融融！但一返國就翻臉，揮舞大棒，發起對華貿易戰、科技戰，瘋狂迫害中國企業，直言中國是美國的最大威脅，要打垮中國。