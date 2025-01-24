冷氣機鬆脫欲墜 消防拆除

【本報訊】昨日早上7時許，執法部門接報，指葵涌梨木道118號大廈外牆，有一部冷氣機鬆脫擱在簷篷搖搖欲墜，隨時飛墮落街構成危險。消防接報趕至，經視察環境後，架起升降台移除該冷氣機，並交回相關單位住戶處理。