管有販運太空油等毒品 3旅客被捕

【本報訊】香港海關於本周二在羅湖管制站、西九龍高鐵站及落馬洲管制站偵破3宗涉及出境旅客管有和販運屬《藥劑業及毒藥規例》下第一部毒藥的依托咪酯（「太空油」的主要成分）及懷疑毒品案件，檢獲4粒懷疑太空油煙彈、一支懷疑含有太空油的電子煙、1.4克懷疑氯胺酮及12.63克懷疑可卡因。

一男准保 另兩女提堂 首宗案件涉及一名40歲本地男子，他經羅湖管制站前往內地。關員為其清關時，在他的公事包內搜出2粒懷疑太空油煙彈，並在其穿着的內褲裏搜出1.4克懷疑氯胺酮，隨即拘捕該名男子。第2宗案件於西九高鐵站，一名23歲內地女子返回內地清關時，關員檢獲一支懷疑含有太空油的電子煙，該名女子隨即被捕。

而第3宗案件則發生在落馬洲管制站，被捕人為一名31歲出境的本地女子。海關進行清關時，在其手袋和內衣檢獲兩粒懷疑太空油煙彈及12.63克懷疑可卡因。被捕男子暫獲准保釋候查，案件仍在調查中。而兩名被捕女子則分別被控以「管有第一部毒藥」及「販運危險藥物」，案件已於昨日在九龍城裁判法院及粉嶺裁判法院提堂。