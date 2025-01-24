越線撼貨Van 巴籍鐵騎士亡

【本報訊】東涌發生奪命車禍！昨日早上，一名中年巴基斯坦籍男子，駕駛電單車沿東涌道行駛，期間懷疑失控，越線迎撼一輛客貨車。鐵騎士人仰車翻，頭部重創昏迷，由救護車送院搶救，最終傷重不治。另外，荔枝角美孚新邨昨晨有客貨車失控，剷上行人路掃毀路邊鐵欄，事故中司機輕傷。執法部門正調查該兩宗事故原因。

昨日上午近9時，一輛電單車沿東涌東涌道往東涌方向行駛，當駛至近石榴埔對開一落斜位時，懷疑失控越過對面行車線，與一輛往梅窩方向行駛的客貨車迎頭撼撞。由於撞擊力猛烈，客貨車車頭中間位置凹陷，擋風玻璃被砸出一個大窿；鐵騎士人仰車翻，頭部嚴重受傷，大字形攤臥路面。姓梁（47歲）客貨車司機落車查看，赫見鐵騎士神志不清，遂慌忙報案求助。

救援人員接報趕至，發現該名49歲巴基斯坦籍鐵騎士毫無反應，遂即場替其急救並由救護車急送北大嶼山醫院搶救，惜至上午10時08分被證實傷重不治。涉事客貨車共搭載5人，各人俱沒有受傷。警員圍封現場調查，車輛碎片散落一地，路面遺下屬於死者的頭盔及一隻鞋，而另一隻鞋則飛脫至路邊草叢。據悉，死者居於意外現場附近，警員其後與死者妻女取得聯絡，正了解事主生前狀況及意外原因。

美孚新邨客貨車剷路毀欄 另外，昨日早上約7時，一輛客貨車沿荔枝角美孚新邨百老匯街行駛，當駛至近地利亞修女紀念學校（百老匯）校舍對開，懷疑失控剷上行人路，車頭撞毀一列欄杆。意外中，客貨車司機輕傷，經敷治包紮後，再由救護車送院治理。警員一度封鎖現場，以便調查意外經過及原因。