元朗13煞斬死黑漢 港泰兩地4人落網

本周三清晨元朗發生血腥命案，一名黑社會成員偕友人在工廠區一樓上酒吧消遣後，遭至少13名刀手分乘4車伏擊斬死。執法部門經調查後，同日下午在屯門拘捕一名疑兇，並檢獲大批懷疑太空油煙彈，同晚則在香港國際機場，拘捕一名擬潛逃的疑兇。與此同時，另兩名疑兇已聞風先遁潛逃泰國，執法部門隨即通知泰國當局，結果兩人在曼谷機場被拒入境，並於昨晚折返香港被捕。初步調查相信，血案起因涉及積怨及感情糾紛。

本周三清晨約5時半，4青年男女在元朗宏業西街一工廈樓上酒吧消遣後，擬於喜業街截乘的士離開，詎料遭群煞分乘4車閘停圍堵，至少13刀手跳車追斬兩男，血案最終釀成一名姓陳（24歲）男子死亡，另一名姓鄭（28歲）男子受傷，鄭男經救治後留醫，目前情況穩定。陳男身上有多處刀傷，死因有待驗屍後確定。據悉，陳男為黑社會成員，活躍元朗區，鄭男則聲稱無黑幫背景，案件列「謀殺」及「傷人」處理。

泰國當局接報拒2人入境 執法部門經情報收集及翻查「天眼」片段，鎖定多名兇徒身份，並於本周三下午約3時，在屯門區以涉嫌「謀殺」及「有意圖傷人」罪，拘捕一名27歲本地男子，並在其住所檢獲672粒懷疑太空油煙彈。由於有情報顯示，有兇徒已購買機票擬離港潛逃，遂於同日傍晚約6時，在香港國際機場拘捕一名29歲本地男子。另外，執法部門掌握兩名分別20及21歲男子的行蹤，二人已於同日乘搭飛機逃往泰國曼谷，遂透過警務協作機制通報泰國有關當局。該兩名男子於本周三抵達曼谷機場後被拒絕入境，並已於昨日下午乘搭航機折返香港，同日晚上7時半在香港國際機場被捕。

疑積怨及感情糾紛釀血案 初步調查相信，該4名疑犯與在逃兇徒同屬於同一個活躍新界區的黑社會幫派，行兇原因有待進一步調查，但初步相信與以往積怨及感情糾紛有關，4名疑兇已被扣查，暫未尋獲任何涉案兇器。執法部門正追緝其餘在逃人士，呼籲目擊案發經過市民提供資料。

另綜合泰國媒體報道，兩名由香港搭乘航班潛逃泰國的疑犯，在當地時間本周三傍晚6時40分抵達蘇凡納布機場。據當地官員表示，兩疑犯已被拒絕入境，並扣留在機場的關押設施。報道又指出，香港執法部門已於泰國時間昨日下午約1時，在泰國陪同疑犯回港。根據泰國媒體圖片顯示，相信兩名疑犯分別為中國籍及南亞裔，其在案中的角色有待調查。據了解，兩名疑犯被列為不受歡迎人物被拒入境，由於二人根本沒有入境泰國，並由警員陪同一起乘機回港，因此不涉及引渡的合作執法程序。