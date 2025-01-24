瞞債申預支薪金逾13萬 退休公僕緩刑

【本報訊】一名入境事務處時任高級入境事務助理員違反《防止賄賂條例》，於11年內先後4次使用載有虛假陳述的申請表格，瞞報欠下財務機構借貸，向部門申請預支薪金共逾13萬元，遭廉政公署落案起訴。被告早前於東區裁判法院承認4項控罪，昨被主任裁判官蘇文隆判處監禁兩個月但緩刑3年。

當時外債達逾36萬元 52歲被告陳永高，是入境處時任高級入境事務助理員，現已退休，早前承認4項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪名，他另外5項相類罪名則獲控方不提證供起訴。辯方求情指，本案涉及金額較少，以往案例中的被告只被判處社會服務令或緩刑，因此希望可判處被告非監禁式刑罰。裁判官最終決定判處緩刑。

被告承認先後4次使用載有虛假陳述的預支薪金申請表格誤導入境處，報稱沒欠下任何債項。廉署發現，被告提出上述預支薪金申請時，從沒有向入境處申報他當時分別拖欠逾28萬元至逾36萬元不等。案件編號：ESCC 2399/2024