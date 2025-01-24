警長涉瞞債 呃遮仔會逾6萬元貸款准保

【本報訊】一名前警長涉嫌在申請延遲退休時隱瞞個人債務，並向警察儲蓄互助社（俗稱「遮仔會」）詐騙貸款，涉及逾6萬元。他其後被廉政公署落案起訴代理人使用文件意圖欺騙其主事人及欺詐罪，案件昨在西九龍法院再提訊。被告承認兩罪，裁判官把案件押後至2月13日判刑，以索取社會服務令報告，被告續准保釋。

48歲被告林江龍，被控一項代理人使用文件意圖欺騙其主事人，控罪指他於或約於2021年4月27日，意圖欺騙其主事人而使用文件，即使用「超過訂明退休年齡的警務人員繼續服務計劃」申請中的債務申報表格，而該文件是對香港警務處有利害關係，及在要項上載有虛假、錯誤或欠妥的陳述，即他沒任何未償還債務；從未受個人自願安排所規限，以及是他明知意圖用以誤導警務處。

被告另被控一項欺詐罪，指他或約於2018年7月30日，沒有披露他的所有未償還債務，意圖詐騙而誘使香港警察儲蓄互助社的職員向該他批出 一筆62,280元的貸款。案件編號：WKCC 4557/2024