求愛不遂 易服上樓潑液縱火 補習男師囚57月

多次電郵騷擾 盜用母身份證登門作案 有一名男補習老師向一名20歲外籍女學生求愛不遂後，涉於前年在女方位於港島半山區寓所門外淋潑液體，被捕後又疑心有不甘兩度易服並曾使用母親的身份證騙過保安上樓，分別在門外淋潑液體及用自備的卡式石油氣爐及報紙縱火。該名男子早前承認兩項刑事毀壞、一項縱火及一項使用他人身份證罪，昨日被區院暫委法官崔美霞判囚57個月。崔官指斥被告過往多次以電郵等方式騷擾事主，其後又不斷升級暴力行為，更指斥被告行為可能對社會構成極大風險。

被告林世賢（現年28歲）曾任補習老師，案發時報稱無業，過往沒有案底。被告被控於2023年5月5日及14日在半山羅便臣道花園大廈某單位外，損壞單位外的地板；在5月17日，用火損壞屬於上述單位外的地板；及同日在花園大廈大堂，使用屬於其母親Lee Sook Yeo的身份證。

變本加厲 官：構極大風險 法官昨指，被告利用補習教師取得事主的地址，他不但多次騷擾事主，更在每次犯法後變本加厲。而醫生報告顯示被告下手的對象可以是任何女性，故法官直斥被告會隨機挑選女性下手的行為可能對社會構成極大風險。

案情指，女事主於案發時20歲，她曾為被告的經濟科補習學生，被告曾向女事主求愛被拒。2023年5月5日早上，被告到女事主位於花園大廈的住所，向大廈保安訛稱拜訪女事主一家後上樓。其後女事主及家人發現有不明且有刺鼻的液體從大門底滲入屋內，開門後見到被告已沿樓梯跑下樓。女事主的家人報案，同日被告被捕，翌日被控刑事毀壞及被解押上法庭提堂，最終獲准保釋。

約一周後被告又假扮成外賣員，且再次騙過保安，在女事主的住所門前淋潑液體。至同月17日，被告戴上長假髮及口罩，向保安展示他母親的身份證後獲放行上樓。當時女事主的父親已在家門外安裝攝錄鏡頭，當他發現門外有可疑身影後打開門，發現門外有一個正在生火的卡式石油氣爐，一旁有被點燃的報紙。女事主的父親關掉卡式石油氣爐後並追捕被告，最終在大廈外截停被告。被告被捕後在警誡下保持緘默。案件編號：DCCC 84/2024