回收量增 環境局稱扭轉趨勢

【本報訊】縱使垃圾徵費觸礁，環境及生態局局長謝展寰表示，在本屆政府努力下，已成功扭轉20多年來廢物棄置量不斷增加的趨勢。不過，他亦同意現時本港廢物量仍然偏高，但指參與減廢回收的市民影響、教育身邊的人，相信長遠可改善廢物量高企的情況。對於垃圾徵費會在甚麼時候實施，他指需要社會共識，今年中會向立法會匯報社會意見。

謝接受電台訪問時表示，回收率曾長時間不斷下降，但隨着過往數年努力，2023年的回收量已增加至196.8萬噸，較2020年的153.8萬頓上升28%；每日人均棄置量亦由2021年「頂峰」的1.53公斤，減至2023年的1.44公斤，其中2023年的家居廚餘量更按年減少超過12%。

年中匯報垃圾徵費社會意見 對於去年未能實施而要暫緩的垃圾徵費，謝指出，即使市民及業界認為未是時候推行，但亦令社會明白有需要減廢回收，又說推行徵費是需要社會共識及支持，當局會繼續評核社會的意見，年中向立法會匯報。

謝續指，本港首座「轉廢為能」垃圾焚化爐I‧PARK1料在年底投入運作，去年12月亦已就第二座設施I‧PARK2招標，目標在2035年前停止以堆填區處理都市固體廢物。若市民可改變習慣減廢回收，本港不需要興建第3座垃圾焚化爐，節省社會成本。