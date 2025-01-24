站見鐵路展 至去年底錄逾7萬參觀人次 九廣通眾退役列車情懷再現
【本報訊】港鐵在去年4月起舉辦「站見」鐵路展，於紅磡站內展出多款退役列車，截至去年底錄得逾7萬參觀人次。展覽近日新增九廣鐵路直通列車「九廣通」及相關展品，於紅磡站內原有的直通車月台展出，並於昨日正式開放予公眾人士參觀。
一睹黃頭烏蠅頭等風貌
全新展品「九廣通」在1998年投入服務，列車最大特點為雙層列車，往返紅磡、東莞和廣州。車身以綠、藍及白色為主，車廂參考飛機艙設計，設兩卡特等車廂及8卡一等車廂。首批已預約參觀的市民和團體對於登上全港首列雙層列車「九廣通」，近距離欣賞展示在月台有關「九廣通」的展品表現雀躍，展覽有助進一步了解城際鐵路的發展進程，感受鐵路文化。
除了全新展品「九廣通」，展覽亦展出3列退役列車，包括東鐵綫第一代電氣化列車「黃頭」、中期翻新列車「烏蠅頭」 和56號柴油電動機車「杜利華號」，以及過百件鐵路珍藏。展覽由昨日起重新開放至今年年底，公眾人士可到鐵路展網頁預約免費入場參觀。
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