站見鐵路展 至去年底錄逾7萬參觀人次 九廣通眾退役列車情懷再現

【本報訊】港鐵在去年4月起舉辦「站見」鐵路展，於紅磡站內展出多款退役列車，截至去年底錄得逾7萬參觀人次。展覽近日新增九廣鐵路直通列車「九廣通」及相關展品，於紅磡站內原有的直通車月台展出，並於昨日正式開放予公眾人士參觀。

一睹黃頭烏蠅頭等風貌

全新展品「九廣通」在1998年投入服務，列車最大特點為雙層列車，往返紅磡、東莞和廣州。車身以綠、藍及白色為主，車廂參考飛機艙設計，設兩卡特等車廂及8卡一等車廂。首批已預約參觀的市民和團體對於登上全港首列雙層列車「九廣通」，近距離欣賞展示在月台有關「九廣通」的展品表現雀躍，展覽有助進一步了解城際鐵路的發展進程，感受鐵路文化。