東呼即應：私家車慢駛 沿途拋出車外 是盛放垃圾海

【本報訊】自私司機連環拋垃圾出車，欠缺公德心之餘，亦影響市容。《東呼即應》近日留意到網上片段，有私家車司機趁慢駛期間，將樽裝飲品、雜物拋出車外，足證清潔香港宣傳與教育雖推行多年，成效存疑。

水樽小物件散落公路 網上流傳車Cam顯示，一輛掛有本地牌的白色私家車，司機在慢駛期間，從車窗將雜物扔到公路上，扔完一件又一件，當中有水樽，以及多件小物件四散一地，完全視法律如無物。

未知是否有人和另一半嘈交，所以怒得將對方物件扔出車，抑或有人垃圾蟲再世，總之事件說明了，清潔香港的宣傳和教育做了多年，依然有人是這樣一副文化水平，也別說不失敗。根據《公眾潔淨及防止妨擾附例》（第132BK章），任何人士從指明車輛拋擲垃圾，最高可被判罰款2.5萬元及入獄6個月。