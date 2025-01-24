東呼即應：不只舊衣遭盜走 回收箱同告被偷

市民亂投啞鈴雜物 團體向東呼即應呻頭痕 年尾大掃除，不少人會將舊衣物放到回收箱，但竟然成為賊人目標。近日有讀者向《東呼即應》反映，在屋邨見到有人伸手到舊衣回收箱中，懷疑想取走市民捐贈的衣物。有環保團體於去年亦曾有7個回收箱離奇失蹤，報案至今一個也未能尋回；又指市民將啞鈴、花膠也投進回收箱，加重回收工作負擔。有專家呼籲減少丟棄，加強減廢，尤其潮流興復古，透過色系配搭，為舊衣物注入新生命。

曙光計劃項目幹事陳威州憶述，去年7月將回收箱放置街上，結果約兩、三天就被人偷走，經了解後發現有不法之徒將回收箱搬上貨車運走。箱內約有500公斤左右衣物被盜，這些物資原本至少可以幫助約30個家庭。他認為回收箱較難監管，如果想在回收上做得更好，可與物業管理公司、屋苑、商場合作，提供位置擺放回收箱。之前遇竊的回收箱一般都放在街站位置，因無閉路電視容易被人乘虛而入。

回收後分類清潔 包裝轉贈 除了衣物失竊，市民亂投雜物亦影響回收工作。陳威州指收過很多不合格的物品，例如啞鈴等，不但非常重，扔下去時更對回收箱造成損害；毛巾、內衣褲等不合要求的物品都很常見。他補充，衣物回收後有很多工序要處理，首先是分類，再做清潔，包裝後才轉贈，若市民不了解回收準則，抱着不想浪費就將物品放進回收箱的心態，其實背後會增加回收成本，變相浪費了人力物力。他又指去年有企業很支持計劃，共捐了逾萬件衣物，但其實背後倉存方面也有壓力，要以很多不同的活動把衣物轉贈。

曙光計劃主席何峻維指，計劃成立的目的是希望資源可以重用，減少送去堆填區，以及令多些人受惠，將物資送給本地有需要的人士，例如劏房戶、無家者、獨居長者等。他又提醒近期街邊出現不少舊衣回收箱，捐贈前要看清楚上面有無張貼所屬機構資訊，否則無從得知受惠者資料。

色系配搭 助舊衣轉廢為寶 舊衣如果懂得新舊配搭，就有煥然一新感覺，不用「掉完又買」。香港高等教育科技學院時裝設計助理教授張玲指出，衣服過時10年或20年都可以重穿，例如現時普遍流行「Y2K」的衣服，其實已經是2000年左右的風格，還有一些舊衣服亦可以因應現時最新的潮流來考慮，例如從顏色着手配搭。張又指，即使衣服舊了，亦可配搭外套、襯衣，都可以很漂亮。節日時可以穿紅色等色彩鮮艷的衣物；亦可以配搭帽子、頸巾、腰帶等，配合個人的衣着風格，就可以穿出自信。

張玲提醒，一件衣服的壽命是因應洗滌次數而加快結束，在家裏亦可做一些簡單的乾洗程序，衣服上放濕毛巾，用蒸氣熨斗蒸熨，令汗漬黏在濕毛巾；保養衣服時，當衣服有膠或皮的物料，則需用衣袋包起及掛起。另外有些衣服可以摺疊放好，有些衣服則需要定期穿着，讓它們「唞唞氣」。