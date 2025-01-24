醫健：職場健康：長假期前勿鬆懈 安全工夫要做足

新年長假期又到了。然而，長假期前後常是意外高危時段，原因多與「人為」及「環境」因素有關。員工趕工容易忽略安全守則，管理人員因工作繁忙而疏於監察，再加上不可預期的環境因素，如惡劣天氣、電力中斷、氣體洩漏、火警、水浸等，都可能增加意外風險。正所謂「小心駛得萬年船」，在長假期前我們要更加注意安全，做好防範措施。

確保高危地方安全措施到位： •臨時結構及樓面孔洞：檢查棚架、坑穴等，確保其穩固性，清理結構上的工具或物料，並展示警告牌以防止擅自使用；樓面孔洞應以堅實物料覆蓋固定或設置適當護欄及加上警告牌。

•焊接設備：確保工作地點沒有留下火種；關上焊接設備，如除下電焊機插頭，關上氣焊風煤樽及除下氣喉，並妥善放置設備。

•化學品：確保化學品以適當容器盛載及沒有洩漏危險，並存放在適當儲存櫃及鎖好。

•機械設備：關上電源及上鎖，並展示警告牌防止有人於假期間擅自操作該機械裝置及設備；清理附近積聚的物料。

•吊重裝置：檢查吊運設備及裝置，並且作出妥善存放及鎖好控制室。

•電力設備：確保所有電器插頭已從電箱拔除，並將電箱關上和上鎖，及張貼警告牌，以防未經授權人士使用或重新接駁電源。

•流動工作台：檢查流動工作台，不穩固或損壞的應分開存放並貼上告示。流動工作台可拆卸存放，而動力升降台應降至最低位置，放置在指定位置，避免阻塞通道。

另外，工作場所亦應保持良好整理，妥善及穩固存放物品，避免阻塞通道或造成物件下墮危險。放假前，僱主應向員工明確指示，提醒假期間可能進行的活動（如維修或保養工作），提供緊急聯絡方式，強調假期前後安全注意事項，提升員工警覺性。

職業安全健康局

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