元朗站暴動罪成 3男囚56至63個月

【本報訊】2019年7月21日晚元朗西鐵站一帶發生襲擊事件，其中3名男子涉在西鐵站內連同「白衣人」參與暴動及襲擊站內的其他人。3人早前承認暴動罪，其中兩人另承認串謀傷人罪，3人昨於區院被法官謝沈智慧判處入獄4年8個月至5年3個月。法官斥責暴動早有預謀，認為除認罪外，別無其他減刑因素。

3名被告分別是吳偉德（38歲，保安員）、王浩昇（28歲）及鄭文傑（43歲，商人）。3名被告均承認暴動罪，吳及王另承認有意圖傷人罪。控罪指，他們於2019年7月21日，在元朗站連同其他人參與暴動；及連同其他人串謀非法及惡意傷害另一些人。法官認為，是次暴動引起市民恐慌，令不同政見人士關係破裂，只會因認罪而減刑。法庭以區院判刑上限7年監禁為起點，吳偉德因及時認罪，判入獄4年8個月；其餘兩人在較遲階段認罪，判處入獄5年3個月。

隨白衣人闖付費區打人 同意案情指，案發當晚，一群手持木棍及藤條的白衣人在港鐵元朗站，與黑衣人發生暴力衝突，有人襲擊記者和勸阻他們施襲的市民，及用木棍打向付費區內的人士。閉路電視片段拍攝到3名被告曾分別隨白衣人進入閘內，並曾襲擊他人及投擲物品等。

同案另一名被告鄧兆雄，早前已承認暴動罪及串謀傷人罪，被判囚55個月。案件編號：DCCC 932/2023