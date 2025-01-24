啟德大型演練 公僕抱怨增加工時

【記者林隆輝報道】啟德體育園今日將舉行大型演練，3個場館包括主場館、啟德體藝館及啟德青年運動場將同時舉行測試，將有6.3萬人參與，當中近八成是公務員。有自稱公務員的讀者向本報投訴，指放工後要立即趕往啟德體育園，而且當中的交通時間將不計算為工作時間，質疑被「剝削」工時。有公務員工會認為交通時間應否計入工時有爭議，指有公務員曾「埋怨」，他們需要提早進行場地準備，若準備時間不計算為工作時間或不正確，他認為部門需與公務員傾談及回應相關憂慮。

交通人流演練時間未計 該名自稱公務員的讀者指被要求上午照常工作，下班後自行前往場館，當中交通時間不計算為工作時間。該公務員又認為前往場館參與人流演練亦是工作的一部分，質疑被「剝削」工時。

3個公務員工會均指沒接獲類似投訴。華員會副秘書長蔡冠龍認為交通時間是否計算為工時有爭議，需要視乎是否屬於工作的一部分。他指一般來說交通時間不計算為工時，但工作期間前往其他場所時扣回交通時間或不太合理。他表示，一般爭議在於計算接受指令的時間，還是活動開始的時間，又有公務員曾「埋怨」，他們需要提早進行場地準備，假若準備時間不計算為工作時間或不正確。他認為部門需要和公務員傾談，亦有義務回應相關憂慮。

香港公務員總工會主席馮傳宗表示，上班前交通安排不納入計算逾時工作時數是「恒常的做法」。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭同樣指上班前向部門報到的交通時間不計算為工時。但梁認為計算辦公時間內執行工作的交通時間並作出補償是「慣常做法」，而假日工作方面應當作超時工作計算。

當局稱工時可彈性安排 公務員事務局回覆指公務員參與演練屬於其工作一部分，參與者須如平常上班一樣，自行安排於指定時間到達工作地點，在場地參與演練時須緊遵指示，協助測試不同的人群管控情境和交通安排，並須逗留至演練結束。局方補充，如參與演練的時間在一般工作時間以外，政府部門在作出相應的人手調配時，可就工作時間作出彈性安排。

當局去年11月23日和12月8日曾兩次動員公務員參與演練，指如須參與演練的政府人員無故缺席，部門可按既定的紀律處分機制，而會就個案具體情況作出調查和採取相應的跟進。當局稱，兩次演練政府僱員的出席率均接近100%。