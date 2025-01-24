當局認調高職安健罰則防致命意外作用低

【本報訊】近日工業意外頻生。立法會昨通過有關加強規管建造工程安全的議員議案，有議員指勞工處突擊檢查地盤事前有人「通水」，質疑巡查的效果，另有議員更直指業界充斥假資歷，雖然政府不介意瘀血流失，但不能忽略補充的人手是否適合，而當局則承認職安健修例大幅提高罰則後，對建造業工業意外所導致死亡個案沒有明顯的轉變。

突擊檢查事前通水做騷 具工會背景的議員陸頌雄指最近收到工友群組截圖，內裏指勞工處於10點半派人來巡查，大家要做足安全措施，戴好安全帽等條條目目寫得清清楚楚。他指突擊巡查竟走漏風聲，質疑巡查措施還有沒有足夠的阻嚇力。

他又指遇到不少安全主任「伸冤」，埋怨「有責無權」只能苦口婆心地提醒。他又質疑安全主任是否應受僱於承建商，還是受僱於職安局等獨立的法定機構，繼而承辦商向職安局購買服務，然後就派遣安全主任到地盤工作，如此安全主任就無需監督老闆，可避免「手掌是肉手背又是肉」的兩難境地。

另一議員謝偉俊指儘管政府經常強調不介意「瘀血」流失，認為有新移民可補充，可是流失得太快太急、流失了一些比較有經驗的人，即使有新人填補也需要時間，畢竟語言和背景都跟本地勞工不同。

他指如果政府不承認有關問題出現，反而嗤之以鼻、完全不聞不問的話，自不然就多了問題發生，他希望在輸入勞工、修改法例、提供科技的同時都要關注人心的問題，若不予以正視，無論大大小小的機構，都可能會出現無論怎樣的罰則也無效的情況。

勞工及福利局局長孫玉菡回應稱，立法會在2023年通過《職業安全和職業健康法例雜項修訂條例》，大幅提升違反職安健的罰則，希望提升阻嚇力，使有關持責者更加重視預防工作，保障僱員職安健，但留意到法例通過後，罰則雖大大提升，但對於建造業工業意外所導致死亡個案沒有明顯的轉變。他續稱，理解到僅靠提高罰則，並非「獨步單方」，又指要處理好職安健的工作，還需多管齊下，也可能要久久為功。