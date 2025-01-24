港府：將下調北都公路勘探工程費

【本報訊】本港面對千億財赤，政府未來有多項基建推行，料會分優次開源節流，減輕財政負擔。運輸及物流局局長陳美寶指，北都公路的勘探工程費將會下降，而啟德智慧綠色集體運輸預計於今年第3季招標，政府期望吸引更多營辦商參與，認為有競爭才有進步。至於網約車平台的規管工作正進行，並透露已成立工作小組將約見至少4個網約車平台，會以市民角度出發，去探討規管網約車平台事宜。

無人機勘察 減少隧道路段 陳美寶指，北都公路要控制成本，她預告文件提交立法會時，勘探工程費會有一定幅度的下降，而北都公路長約23公里，會以包括無人機等科技作勘察以減低成本，正與規劃署聯繫，減少隧道路段。北都的工程會緊接展開，預料於2027年招標，2028年開始前期工程，她強調特別是新田段，因要配合人口遷移，指出「哪裏急就哪裏做先」。

在未來鐵路建設方面，陳指目前有10條鐵路，包括6條重鐵、4條中型，當中包括綠色智慧運輸系統。她指啟德智慧綠色集體運輸系統爭取今年第3季招標，會設定一個通用標準，有規管架構、法例及內部指標等，讓不同營辦商都知道有一套統一標準。

有關規管網約車事宜，陳透露交通諮詢委員會已成立工作小組，亦已開過會，訂下了一些工作計劃，二月中旬會與至少4間網約車平台公司會晤聽取意見。運輸署正就相關事宜進行實地調查及評估，包括打電話問市民意見等，她又指政府沒有就網約車平台設定上限，有興趣公司都歡迎與政府溝通。

大灣區航空事件 要求照顧受影響客 另外，有關大灣區航空取消航班一事，陳美寶重申關注事件，強調不是只交報告就完結，須照顧受影響乘客，並會在收取大灣區航空的報告後再作研究。她指大灣區航空於2020年疫情期間成立，經營艱苦，政府會與他們保持溝通，希望令該公司站得住腳。