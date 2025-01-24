巨額財赤 會計師公會倡收基建通行費

【本報訊】政府早前改口估計本年度財政赤字在1,000億元以下。香港會計師公會亦估計赤字約970億元，主要原因是賣地收入及經濟增長較原先預期為低，財政儲備預計將跌至相等於政府約10個月開支水平。公會建議收取基建通行費，提高薪俸稅兩級制稅率至16.5%，以及容許物業買家以分期付款方式繳納自住物業印花稅。

針對減赤的措施，公會認為本港未來需要增加政府收入及控制公共開支，建議在短中期增加收入方面，可向進入指定香港管制站的所有私人及公共地面交通工具，收取基建通行費，薪俸稅及個人入息課稅標準稅率兩級制，可將較高一級的標準稅率，由16%提高至16.5%，並提高住宅物業租賃的印花稅。

政府早表明未來方向以節流為主，公會亦建議檢討政府開支，公共開支應優先用於可惠及社會、帶動增長的領域，例如房屋、醫療、教育、福利和數碼化。至於主要基建項目的融資，除發債外，政府亦應考慮公私營合作機會，並探討定期檢討道路收費水平 。

籲准分期付自住物業印花稅 在支持置業人士方面，公會建議容許物業買家以分期付款方式繳納自住物業印花稅，公會認為有助減輕買家即時財務負擔，卻不會影響政府整體收入。該公會稅務執委會主席楊澤志說：「因為我們沒有減免買家的印花稅，只是一個時間差，因為之後兩年會分兩年入帳，這是個給予首次置業買家一些幫助，讓他們現金方面，不用一次過第一年支付這麼多，希望多些人入市支持物業市場。」