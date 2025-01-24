黎智英短期再擬赴美 稱冀游說支持香港

對《香港人權與民主法案》內容不在乎 但希望通過 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，黎智英昨繼續接受控方盤問。黎承認，2019年7月赴美見蓬佩奧等人後不久，又着手安排另一次美國之旅，以游說美國支持香港，會面對象包括美國眾議院前議長佩洛西。黎一方面聲稱對《香港人權與民主法案》(下稱法案)，內容不感興趣，但另一方面相信美國對中國的制裁能有效施壓，坦言希望法案通過。

庭上透露，2019年9月，黎智英一方面正準備於翌月赴美，另一方面籌劃讓美國國會議員來港作實地考察。黎昨指，赴美之行的目的，是游說他們支持。法官連番追問，究竟他所指支持是甚麼意思。黎回答指，意思是支持香港。同月，黎智英跟訪港的美國參議員史葛見面，具體對話內容他已忘記，只確認是有關香港的情況，及美國可以怎樣協助。控方指，會面期間，黎曾游說史葛支持法案。黎說不記得。

指Mark Simon時有美內幕消息 2019年9月，Mark Simon傳訊息指，10月赴美之行，目的是見美國眾議院前議長佩洛西、她的團隊及更多參議員；另提到，自己獲邀出席美國國會聽證會，及有關法案的會議。黎智英昨同意，見佩洛西是赴美目的之一，但沒計劃見特朗普。黎表示，不知道誰邀請Mark Simon出席聽證會或美國國家安全委員會會議，他亦不曾過問。黎補充，Mark Simon為他工作約30年，有時候Mark Simon會提供美國的內幕消息，但不認為對方跟美國政府有連繫。

就着法案內容，黎智英強調，自己對此沒興趣，不曾細讀內容，但承認或聽過法案有關制裁。法官質疑，他往美國跟參議員談香港事宜，怎可能對法案不感興趣？黎回答稱，對他來說，這些法案流於學術，不會有成效，他自問沒能力令法案變得有效。一般而言，即使法案通過，也不會有人跟進。法官指，事實上，當法案通過後，有中港官員受制裁，這是否證明他的看法錯誤？黎答是。

2019年10月，黎智英赴美國期間，在《蘋果日報》發表題為〈美國人想對我們說的話〉的專欄文章，寫到「相信美國對中國的制裁能有效施壓，對爭取到香港普選也更有希望。這就是他們對我們的忠告」。黎昨確認，他相信這些想法，故把想法寫出來。文中另提及，「法案已在眾議院通過，還欠參議院」、「我們覺得法案最終在參議院獲通過是相當樂觀的」。法官質疑，黎看來一直關注法案發展。控方則指，黎是在游說實施制裁。黎一概否認，但不諱言自己支持法案，想法案通過。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯重點