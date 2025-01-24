醫健：醫患同行：慢病共治注入新元素 減濫用

香港數年前開展基層醫療藍圖偉略，建立以健康為中心的預防醫療網絡。以地區康健中心為基礎的地區系統，透過服務協調、策略採購及醫社合作，橫向整合服務，強化「一人一家庭醫生」，並透過組成基層醫療署作整個服務的監管，以應對未來的醫療系統整頓的挑戰。

現時香港醫療普遍遇到的問題，包括醫療需求不斷增加，老年化社會帶來沉重醫療負擔。醫療支出成本不斷提升，但依賴政府支持，普遍用者自付能力不高亦不均，醫療保險並未發揮好其作用。此外，市民仍普遍依賴第二及第三層醫療服務，基層醫療發展較晚，市民以健康為中心的預防醫療及「治未病」概念仍有待普及。

2023年推出「慢病共治計劃」，資助45歲或以上、未曾確診患糖尿病或高血壓的合資格人士透過共付模式，成為自己健康的第一責任人，在政府資助下於私營醫療市場接受糖尿病和高血壓篩查、醫生診症和化驗，以及按個人健康狀況獲處方藥物。為進一步完善服務，該計劃參加者可在全港增設超過40個服務地點選擇更多由專職醫護人員提供的服務，包括「糖尿腳」評估、處理及預防服務，個人化健康生活和日常飲食習慣改善計劃等。物理治療師會為複雜個案提供運動處方及痛症治療等；營養師提供針對性的營養飲食指導；視光師為糖尿病及高血壓病人進行眼底攝影檢查等。

逾7成市民未聽過該計劃 現時看到政府逐步擴展慢病共治計劃注入新元素，令整個計劃變得更完整，推行用者自付及共付模式也能令個案為自己的健康負責，減少濫用。當然，現階段的「受惠」個案屬一次性的運動處方、飲食指導及眼底攝影，相信病人如發現個案不是輕易一次能解決的，將要轉介至醫管局作跟進。這個計劃加入新元素，算是較從其他渠道發現慢性病及已經是慢性病人所接受的治療更「度身訂造」，但難免引來其他慢性病人質疑顧此失彼，相信將來有望把全港慢性病人撥入公私營協作的基層醫療服務模式。現時另一批評，就是新一批進入此名單的私營服務提供者過分單一，間接顯示第一批服務提供者的招募十分倉促，並未有給公眾較全面性的選擇，相信日後基層醫療署在公眾壓力下會陸續開放更多私營服務提供者供選擇。

慢病共治計劃的原意，作為推動基層醫療服務來說是好的。但由醫護從擔當治療者至預防教育者，以致所有市民都堅守此意願亦不切實際。其反應也必定不似預期。根據去年7月的數字，慢病共治計劃有4.91萬人登記，2.88萬人已完成篩查，當中1.08萬人須進入治療階段；有541名醫生於650個地點提供服務。但此數字較目標於3年內服務20萬位45歲以上，未被診斷為高血壓及高血糖的市民仍相去甚遠。去年的一項民意調查亦發現72.8%市民當時未聽過該計劃，相信經過多月來宣傳，數字會有所降低。但仍有不少人認為計劃的付款額較貴及不能負擔，要推動市民購買醫療服務未必是眾多基層市民的選項。醫療服務要「快。靚。免費」仍是一些香港人認為政府提供醫療服務的承諾，要改變此心態及想法需要時間。

病人醫護權益協進會

病人醫護權益協會召集人龐朝輝醫生