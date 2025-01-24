傷殘漢做助養人 盼豐盛貧童一生

2孩之母撐9小朋友 赴柬國了解需求 不少有心人會透過機構助養兒童，希望幫助他們改善生活。港人房志剛雖然是一名傷殘人士，但並無影響他助養兒童的念頭，他近10年先後助養兩名孩子，並相信無論孩子出生背景如何，只要有足夠機會，亦活到豐盛人生。而助養兒童已有25年的李婉君至今共助養了9個兒童。香港世界宣明會稱，2023年度總善款收入約為6.46億元，惟近年經濟疲弱，該會亦受影響，但目前財政狀況仍然穩健，會繼續鼓勵公眾捐款。

房志剛去年首次到孟加拉探訪助養的女兒，他指剛巧當地遇上颱風、落大雨，由於要去的社區非常簡陋，亦很近颱風的中心位置，見到當地水浸非常嚴重，頓時體會到原來自己生活在一個很幸福的地方。颱風過後，女兒與其家人忙於清理家園，還抽時間與他見面，成功將書包送給女兒，直言非常感動。

生日送鋅鐵板建家園 房續指，最初是助養一位內地兒童，其後助養另一名在孟加拉的兒童。他指，除了每個月的捐助，後來獲悉女兒居住的房子被颱風吹倒，因此在女兒生日的時候，捐了鋅鐵板予他們，他認為捐助計劃「係畀到及時必需」。

他又稱非常重視兒童的教育和醫療等，教育不是只給錢他們讀書，還要培訓，宣明會與當地政府合作訓練青少年，「如果無助養計劃，她可能仍然是一個街童，執垃圾」。他又補充，明白到想幫助別人「都唔係畀錢咁簡單」，例如捐錢給孩子讀書，但原來社區無學校，所以幫助人都要有很多規劃，這亦是從成為助養者之後學習的知識。

另一名助養者李婉君，本身育有兩名小孩，她會與小孩分享助養兒童的點滴，讓他們明白很多小朋友的成長環境艱難，而現時23歲的女兒亦成為助養者。

她憶述最難忘是2019年首次到柬埔寨探訪助養的7歲男孩，他特意買了很多玩具，亦知道他們要下田工作，亦買了保溫壺送給其媽媽；後來知道原來他們家沒有自來水，需每周騎單車到很遠地方打水，家中才有乾淨的飲用水。李指經歷此事後，才明白真的想幫助別人，首先應該花多些時間去了解對方的需要。李續指去年再次探訪該男孩的家庭，他已經12歲，其家庭生活亦有所改善，家中附近種植很多棕櫚樹，樹上的果實可賣、樹葉亦可織成不同工具。