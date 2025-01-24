春節假期料2000內地團訪港 涉及旅客7萬人次

【本報訊】新春將至，旅遊業監管局預計今年內地春節長假期（1月28日至2月4日）會有約2,000個內地入境旅行團訪港，平均每日約有250團抵港，涉及旅客共約7萬人次，佔整體內地入境旅客人次約5%；又指與過往情況類似，內地長假期入境旅客大部分以「個人遊」模式訪港，旅行團旅客較多選擇在非旺季訪港。

旅監局昨聯同香港海關到尖沙咀、土瓜灣及紅磡巡查入境旅行團註冊商店及購物熱點；又指假期期間會加派人手巡查較多入境旅行團活動的地點，確保旅行團的旅遊活動有序進行。

港鐵年廿九開通宵 今起加密班次 另一方面，為方便市民外出拜年團聚，港鐵由今日至農曆年初七（2月4日）期間不同時段合共增加逾1,600班車。其中在年廿九（28日）除夕夜，所有本地鐵路線及輕鐵7條路線將通宵行駛。年初二（30日）維港煙花匯演期間，港鐵亦會加密列車班次，方便市民及旅客到維港兩岸觀賞煙花。

港鐵在年廿九，8條本地鐵路線會在下午3時起行駛晚上繁忙時間班次，即加密至約兩分鐘一班車。當晚所有本地鐵路線及輕鐵7條路線將通宵行駛，但不包括東鐵綫過境車程、機場快綫及迪士尼綫；港鐵巴士3條路線則會延長服務時間。高鐵香港段將如常服務。

至於在年初二維港煙花匯演舉行當日，港鐵7條鐵路線將加密列車班次，而東鐵綫更會於當天早上開始逐步加強服務。另外，機場快綫亦會配合節日旅遊高峰延長服務時間。其中在年初一（29日），由香港站開往機場及博覽館站的頭班車將提前於上午5時35分開出；年初三至初五晚上（1月31日至2月2日）由博覽館站開出往香港站方向的尾班車則將延遲至凌晨1時正開出。