招外傭賣戶口洗錢 21人被捕

【本報訊】執法部門關注詐騙及相關洗黑錢罪案，警員根據情報調查及分析可疑銀行交易紀錄，鎖定一個活躍本地、疑由三合會操控的洗黑錢集團，遂於本月21至22日展開代號「烈鋸」行動，搜查全港多處處所及兩間外傭中介公司，並且以涉嫌「洗黑錢」罪拘捕6男3女本地人及12名外籍女子（28至51歲），行動中檢獲約15萬元現金、17張銀行卡、4隻名貴手錶、26部手提電話及5部電腦等證物。

派員潛中介公司狩獵 初步調查顯示，洗黑錢集團派遣成員潛入外傭中介公司工作，並藉由業務之便接觸不同外傭，以300至1,000元或贈送二手電話作為報酬，招攬菲傭及印傭售出虛擬銀行戶口，並在公園、快餐店或外傭中介公司內，協助她們輸入資料開戶及設定密碼，並直接用作收取網上非法賭博收益。犯罪集團透過多次轉帳手法，從而逃避追查。

被捕人包括6名洗黑錢集團骨幹成員、兩名外傭中介公司東主、11名傀儡戶口持有人及兩名電話卡登記人，他們分別報稱為自僱人士、家傭及無業，部分人相信有黑幫背景。據悉其中兩名被捕骨幹成員曾利用個人名下帳戶清洗犯罪得益，所有被捕人已獲准保釋候查。執法部門相信，該集團於2022年2月至去年6月期間，利用8個本地個人戶口及11個外傭戶口共清洗7,400萬元犯罪得益，正追查有關款項去向。