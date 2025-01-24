收賄轉介客戶 前銀行經理候懲

【本報訊】一名銀行經理涉嫌從貸款轉介公司東主收賄，擅自轉介銀行客戶予對方，以安排客戶於另一間銀行申請按揭貸款，詐騙代理轉介費，被廉政公署落案起訴。案件昨於九龍城裁判法院再訊，該銀行經理承認一項串謀代理人收受利益罪及一項欺詐罪，裁判官將案件押後至2月10日判刑，以待索取被告的背景報告，期間被告需還押。

促成貸款呃經紀費 女被告周碧心（49歲）為華僑永亨銀行有限公司前助理客戶服務經理，案發時在尖沙咀分行任職，需處理住宅按揭貸款申請。同案另外兩名女被告葉敏怡（46歲），The Capital Property（TCP）東主；及麥妙玲（56歲），中國工商銀行（亞洲）有限公司（工銀亞洲）前副經理，亦同被控串謀代理人收受利益罪及欺詐罪，二人均否認控罪，案件押後至3月7日作審前覆核。

案情指科一物業按揭有限公司（科一）是工銀亞洲的指定按揭中介人。科一若與代理人合作促成按揭轉介個案，會將工銀亞洲發放的代理轉介費的95%，分發予有關代理人作為經紀費。TCP是科一的按揭轉介業務代理人，可就每宗成功轉介予工銀亞洲的按揭申請，向科一收取經紀費。

周碧心承認於2019年8月至2021年8月期間，未經華僑銀行批准，擅自將兩名華僑銀行客戶轉介予麥妙玲及葉敏怡，以安排該兩名客戶向工銀亞洲申請按揭貸款。周又承認，訛稱上述其中一名客戶由科一轉介，詐騙工銀亞洲向科一支付按揭貸款轉介費1.8萬元。她又從葉敏怡接受賄款逾1.6萬元，以轉介上述另一名客戶予TCP。TCP最終就該兩名客戶從科一收取兩筆分別約1.7萬元及約3.2萬元的經紀費。案件編號：KCCC 2596/2024