樂施會防火牆過時 被盜55萬人個資

遺失壞腦黑客入侵 去年203宗洩私隱 資料外洩事故頻生，私隱專員公署發表2024年的工作報告，指去年共接獲203宗資料外洩事故通報，當中67宗來自公營機構及136宗來自私營機構，比2023年的157宗增加近三成。該署其中一項執法工作是打擊起底，「起底」刑事化生效已超過3年，截至去年12月31日，私隱署合共處理3326宗「起底」個案，單以2024年計，全年處理了442宗「起底」個案，比2023年的756宗大幅減少42%，超過六成被捕人士均涉社交媒體平台及即時通訊軟件起底。公署昨亦公布了香港樂施會的電腦系統遭網絡攻擊的調查結果，指該會防火牆過時、存在嚴重漏洞等，導致約有55萬人的身份證、信用卡等敏感資料被盜。

個人資料私隱專員公署去年接獲的203宗資料外洩事故通報中，67宗來自公營機構及136宗涉私營機構，比2023年的157宗增加近三成。這些外洩事故涉及黑客入侵、遺失文件或便攜式裝置、經電郵、郵遞或傳真意外披露個人資料、僱員違規、系統錯誤設定等。私隱專員鍾麗玲表示，在數碼化的年代，個人資料「有市有價」，相關個案不只是在香港有上升趨勢，全球亦有同樣情況。鍾預計，有關個案今年或會繼續上升，但上升幅度已經放緩。

起底個案減42% 該署的工作報告亦提到在《私隱條例》下規管「起底」的行為，自2021年10月8日起底行為被列為刑事化後，截至去年12月31日，合共處理3326宗「起底」個案，其中372宗個案需展開刑事調查，103宗案件轉介予執法部門繼續跟進，已有41名被捕人士被落案起訴，其中32人已被定罪。公署去年處理442宗「起底」個案，比2023年的756宗大幅減少42%。

公署指，被捕人士起底事主的原因多涉金錢糾紛，其次為家人及感情糾紛。逾6成被捕人士透露社交媒體平台及即時通訊軟件起底。公署合共向20個網上平台發出了194個停止披露通知，涉及5,302個「起底」訊息，遵從率超過 96%。其執法行動不但要求相關平台移除起底訊息，亦包括要求移除58個用作起底的頻道。

另外，就香港樂施會去年有電腦系統遭網絡攻擊一事，公署完成調查並公布結果，指約有55萬人的身份證、信用卡等敏感資料被盜，主因是樂施會過時的防火牆存在嚴重漏洞、未有啟用多重認證功能等，導致外洩事件發生，違反了《私隱條例》的保障資料第4（1）原則有關個人資料保安的規定。

鍾麗玲指，樂施會有7項不足，黑客透過暴力攻擊及利用樂施會防火牆的嚴重漏洞，執行遠端程式碼及指令，以取得保密插口層虛擬私有網絡主控台的存取權限，繼而控制一個資訊科技測試人員帳戶，事件中有超過330GB的數據從樂施會的資訊系統中被竊取，可能受外洩事件影響的資料當事人約550,000名，包括捐款者、活動參加者、義工、項目夥伴、項目參與者、項目顧問、現職及離職僱員及管治成員。

鍾對此表示遺憾，稱公署已向該機構發出執行通知，要求他們採取一系列的措施，加強他們的資訊系統安全。