北都片區開發 商會促放寬地契限制

【本報訊】政府計劃在北部都會區展開「片區開發」，並於上月尾展開為期3個月的市場意向調查。香港房地產協會、全國工商聯房地產商會就北都發展提交建議書，建議政府可修改地契限制，包括放寬車位要求、調整可建樓面面積等，鼓勵私人開發商參與經營和營運；考慮引入全新土地類別，用於建設高端人才和學生宿舍，並規定房屋僅限於租賃並不得出售，以增加市場租賃房屋供應；彈性調整公私營房屋比例，而非現行的7比3。

倡考慮不同收地拆遷方案 在收地拆遷方面，建議書指出因應現時樓市下滑，不少業主不希望在低價時被收地，建議可考慮加入不同收地方案，包括換地權益書、讓小業主和中小企發展商合作申請原址換地；按市價向收地業主提供合理賠償方案、簡化賠償申請和審批程序。

全國工商聯房地產商會香港及國際分會副會長葉文祺則指，目前資金成本高，市場反映較長的貸款年期有困難，惟3個片區涉及10年或以上的發展，他認為政府可以找政策性銀行，協助提供長期融資和較低的利率等，預料片區較大機會吸引財團、或內地及香港發展商合組財團投標。

葉又稱，要令片區開發成功，政府需要在設計、規劃及營運等方面給予市場靈活性，並應該只制訂較大的指標，包括地積比率、樓面面積等，再因應目前經濟情況、地緣局勢，提供具彈性的地價付款方式，包括分期補地價等。