調查：建造業短中期前景信心插水

【本報訊】在嚴峻的經營環境下，建造業遭受衝擊。香港建造商會昨公布最新「建造業營商指數」，反映承建商對建造業的短、中期前景信心均顯著下跌，為新冠疫情期間及疫後復常以來最低分。有28.1%受訪公司表示工程量不能夠支撐建築公司生存，較去年調查上升，反映現時經營環境更加艱難。商會指業界面對建築成本上升、人力資源老化、法例法規不斷收緊三大難關，建議政府優化建造業輸入勞工計劃，短期內解決業界人力資源青黃不接問題。

疫情及復常以來最低分 建造商會於去年11月12日至12月12日向237間會員公司發出問卷，獲約一半公司回覆。調查發現，受訪公司對建造業的短、中期前景缺乏信心，以10分代表最有信心，評分分別達5和5.7，屬疫情期間及疫後復常以來最低分。調查又發現，僅41.3%受訪公司預計未來工程量和溢利能夠支撐建築公司生存。

調查亦發現，受訪公司對本港整體經濟的短和中期的前景的信心薄弱，以10分為最高分，評分分別為4.6及5.5，為2019年以外歷次調查中最低分。不過，對於建造業及香港整體經濟長期（5年以上）前景的信心，回應的會員其評分較去年略微調升，兩者同為6.5，反映會員對建造業前景與香港整體經濟的長期展望較審慎樂觀。

此外，77%受訪公司認為，人力資源將是公司面對的主要困難之一，當中就以工人高齡化成為最大挑戰，認為工人高齡化，導致生產力下降亦增加業界營運壓力；有45%受訪公司認為大型工務工程項目一般涉及數十億元的巨款，令較少承建商適合參與投標，因而欠缺競爭而拉高投標價。

受訪公司建議加強人力培訓，吸引更多新人及年輕人入行、改善行業現金流、加快中期付款及改善預付款項程序、改善程序以提高建築項目的審批效率，以及將大型工務工程項目分拆推出及招標。