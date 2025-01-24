全港工地缺近7800人 業界冀續輸入外勞

【本報訊】備受爭議的輸入外勞政策引起社會大回響。香港建造商會昨日發布最新的調查顯示，調查當日有37,940名工人工作，欠缺2,312人，供應與需求相差5.74%，推算當日全港工地欠缺7,767人。工人人手短缺情況較上一次調查顯示，人手短缺問題仍然殷切，當時有27,957名工人工作，欠缺2,505人，供應與需求相差8.22%。商會表示，有很多工人超過50歲，佔了50%，在未來的時間，「我哋掌握唔到佢幾時退休，因為呢個行業需要體力勞動」，故本地培訓需要補充足夠的建築業人手，若不能夠補充，「係要輸入外勞去幫助」。

指半數工友年過半百 建造商會每年均進行兩次「建造業勞工需求調查」，最新一次調查於去年11月21日進行，對上一次則於去年4月進行，當時是政府宣布推出「建造業輸入勞工計劃」以來，建造商會進行第3次的需求調查。

在今次的調查顯示，木模板工（樓宇工程）為最缺乏人手的工種，短缺人數高達220人，供應與需求相差達19.5%，其次是鋼筋屈紮工短缺人數為219人，供應與需求相差達19.19%，普通焊接工的短缺人數為139人，供應與需求亦相差達12.49%。

該商會指，現時某些工種是缺乏工人，故視乎實際環境，做開私人市場的工人，他要做政府工程或跟隨其他分判商或承建商是需要一些時間，形容缺乏人手情況「唔係好似倒杯水落去，可以即刻拎走」，故需要一個過程，亦是商會為何半年內做多次調查的原因。該商會建議政府除繼續推行輸入勞工計劃外，亦適時檢視計劃的申請資格，讓業界有更多彈性解決人手短缺。同時，建造商會會繼續支持本地工人優先就業的政策，支持特區政府推動行業投放資源，培訓本地工人，加強採用創新科技，提升生產力，降低建造成本。