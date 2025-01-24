醫管局人事大地震 CEO高拔陞拒續任

團體憂臨陣換將 醫療改革受影響 全港公營醫療系統正面臨改革之際，醫院管理局行政總裁高拔陞昨落實7月底完成第二任期後不續任的決定。醫管局大會昨日舉行內務會議，通過開展行政總裁招聘程序，料半年內完成。高拔陞昨表示，考慮到自己年紀漸長，疫情後社會逐步恢復，故決定不再續約。離任休息一段時間後，他計劃從事臨床或醫學教育工作，暫未有定案。醫管局主席范鴻齡、政府高層挽留他不果。有病人組織代表憂慮，醫管局正就公立醫院事故問題進行改革工作，這時換將，恐影響相關事務進度。有議員則促當局在新招聘中引入行政總裁與部門表現的績效掛鈎制度。

現年59歲的高拔陞是老人科專科醫生，自2019年出任醫管局行政總裁，任期3年，於2022年8月獲續約，去年年薪達686.7萬元，為目前醫管局內最高薪人員，醫管局將透過獵頭公司招聘，已委任委員會建議新人選的薪酬及待遇。

擬從事臨床教學工作 高昨日表示，決定不續約前，已考慮多時及不同因素。由於年紀漸長，眼見身邊人都退休或半退休，而疫情過後，社會逐步恢復，疫情對本港是「有危有機」，例如推動了中央援港等措施，加速大灣區醫療上的融合，同時各項醫療措施亦逐步成熟，故放心離任。至於未來去向，他形容自己性格「鍾意吹水」，有意從事臨床或教學工作，但目前均未有定案。

談到醫療改革，他指「全面改革」並非「翻天覆地」的改革，現時公共醫療系統已經非常優秀，惟「沒有最好，只有更好」，需要定期、持續去改革，不論自己何時離任，醫管局的改革工作亦在進行。1990年畢業於港大醫學院、隨後加入公營醫療體系的高拔陞表示，在公立醫院服務病人是他畢生的光榮，亦感恩過去六年在任期間與大家一同克服不同的挑戰，又感謝政府、醫管局等官員及同事。

對於高決定7月不續約，病人政策連線主席林志釉談到，醫管局早前成立改革委員會，將全方位推動醫管局的管治及架構改革，對高拔陞不再續任，擔心或會影響醫管局的改革工作，促該局盡快填補空缺，領導醫管局的改革事宜。