防偽特徵位置相同 金管局授辨識基本功

【本報訊】本港不時有偽鈔為患，由於流通市面的鈔票來自3間發鈔銀行、同一面額亦有多個版本，金融管理局及執法部門不時介紹鈔票的設計與防偽特徵，提醒商戶及市民小心辨識，大部分鈔票均可透過查看防偽特徵、及觸摸開窗金屬線及凹凸紋等識別，當局強調，分辨偽鈔並不困難，不同發鈔銀行的鈔票設計雖圖樣有別，但防偽特徵都在同一位置。執法部門指，騙徒大多會選擇在夜間的便利店、搭的士或倉促交易時使用偽鈔，商戶及業者宜多加留意。

當局舉例，以2018系列香港鈔票港幣500元為例，金管局公布有6項防偽特徵，包括動感光亮圖案、開窗金屬線、凹凸手感、隱藏銀碼、高透光水印以及螢光透視銀碼。當中除了螢光透視銀碼需要藉由紫外光才可呈現外，其餘特徵均可通過眼看或接觸以識別。需要留意的是，不同年份的系列香港鈔票其防偽特徵略有不同。

籲收到偽鈔勿使用 金管局的「辨鈔4式」包括幾招區分鈔票真偽的基本功，第一式，看看鈔票右上角有沒有變色圖案和滾動波紋；第二式，照照鈔票有沒有內藏一條金屬線；第三式，摸摸有沒有凹凸手感；最後一式是留意鈔票有沒有水印。執法部門又指，大部分檢獲的偽鈔所用的紙質比較平滑，真鈔則有明顯的凹凸手感。執法部門提醒市民，若懷疑自己收到偽鈔，應立即交給執法部門或銀行處理，切勿私自嘗試使用收到的偽鈔。