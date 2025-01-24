的哥驚覺質感有異 險收疑似假銀紙

【本報訊】的士業近期打響偽鈔警報，有商會團體更公開呼籲司機小心。本報走訪的士業者，兩名的士司機蘇先生及趙先生均表示，早前聽聞有行家接載客人時收到偽鈔，其中一次的行家接載兩名乘客前往黃大仙，付款時，對方拿出一張500元面額的鈔票，行家接過後發現鈔票質感有異樣，懷疑是收到偽鈔。另一名業者李先生亦在多年前收過偽鈔，夜更工作光線不佳，必須小心被人趁虛而入。

擬購紫外光機防騙 蘇先生坦言，自己不太會辨識鈔票真偽，幸好現時電子支付已逐漸普及，他也提供電子收款方式，只是，若有客人堅持使用大額現金，業者亦有難處。的士司機趙先生向記者表示，早前也聽聞有行家收到500元假鈔，他指，自己入行不久，未試過收到偽鈔，雖知道用紫外光照射鈔票或會有水印呈現，但他暫未配備紫外光機，近期偽鈔多出沒，他打算購入紫外光機嘗試辨識鈔票。

另一司機李先生多年前曾收到過疑似偽鈔，當時是夜晚燈光昏暗，他收到後已有所警惕，即時向客人換取了一張鈔票。談到辨別鈔票真偽的方法，李介紹，觸摸鈔票的凹凸手感、鈔票水印以及光亮圖案等防偽特徵都可分辨。他又指，曾聽過專家講解如何辨識偽鈔，遇到鈔票紙張感覺有異樣，他會拒收，也會第一時間求助執法部門。