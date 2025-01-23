腥風血雨罩香江 黑幫周街把人劏

香港街頭暴力案件多如牛毛，一度被形容為「國際大刀會」，想不到年關將至，一樣沒有祥和，反而又添戾氣。昨日清晨5時許，元朗發生極度血腥的街頭斬殺案，兩名年輕男子遭逾10名刀手追斬，刀刀攞命，其中一名24歲男子身中多刀暴屍街頭慘死，另一人則身受重傷。案件疑涉黑幫糾紛，而這已是不足一星期內，起碼第3宗黑幫街頭血案。

上述案件有天眼拍下事發經過，怵目驚心。兩男偕兩女從工廈離開登上的士之際，突然有多輛私家車駛至閘停的士，多名刀手隨即落車狂斬兩男，其中一男未及上車欲逃走，反而被人狠斬更多刀；另一男本已登上的士，但又落車逃命，結果同樣捱斬。期間兩男曾逃離天眼視線之外，惟又見到有人折返，結果遭刀手多次「補刀」，最終一死一傷。執法部門列為謀殺及傷人案處理，初步調查懷疑涉及黑社會結怨，兩男遇襲前曾在元朗一工廈樓上吧消遣。

香港黑社會猖獗，早就不是新聞，近年更明目張膽到街頭隨處尋仇，血案爆完又爆。僅本月17日光天化日之下，西灣河便有男子在街頭遭兩名刀手持刀伏擊，狂斬手腳，其後兩名刀手被捕，其中一人有黑幫背景，行兇動機疑涉金錢糾紛。接着是本月21日凌晨，3名男子在大角咀麵店用膳期間中伏捱斬，傷者也是有黑幫背景，捱斬原因，疑跟去年冬至的尖沙咀山林道襲擊案有關。當時兩批黑幫成員先在樓上吧互相推撞，再到街頭爭執，有人揸車撞倒數名對家成員，因而結下樑子。

短短幾日，黑幫仇殺接二連三發生，暴力案件愈演愈烈，搞出人命也在所不惜，反映黑幫橫行無忌，已到了如入無人之境的程度。這是否跟執法部門打擊罪案不力，放任黑幫作亂，不言自明。港官言必稱香港是法治之區，又強調罪案數字偏低，但事實並非如此。不僅各類詐騙案如井噴式大爆發，黑幫街頭仇殺、南亞假難民作奸犯科，早已成為香江一景。君不見，血案隔三差五就會發生，去年甚至連懲教署人員和法官也成為襲擊對象，證明執法部門放任暴力，暴力就會如傳染病般野蠻瘋長，人人自危。

另一方面，上述的黑幫仇殺案巧合之處，又同樓上吧脫不了關係。本報多年前已經告誡當局，不能放任樓上吧不法經營，皆因這些樓上吧不僅大多為無牌，背後更多由黑幫操縱。除了供應酒水，更會以樓上吧為毒品散貨場荼毒青少，而黑幫成員在此落腳，飲大兩杯例牌爭執迭起，爭女爭地盤不一而足，往往埋下更多暴力案件的伏線，成為社會治安一大隱患。奈何言者諄諄，聽者藐藐，港府從來不當一回事，樓上吧繼續多如雨後春筍。

隨着各類街頭暴力血案增多，香港「國際大刀會」的污名更難洗脫，對經濟復甦起着反效果。當黑幫隨意在街頭斬人，情況如同南美洲第三世界，必定會對市民和投資者產生心理陰影，減少消費和投資。一損俱損，當局再不嚴厲反黑，一味放任自流，此城治安崩壞，只能繼續沉淪。