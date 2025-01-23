龍七公：煙酒腐敗交加 壟斷勾兌權錢

1月17日，國家煙草專賣局原副局長張天峰涉嫌嚴重違紀違法，成為今年被中紀委拿下的「第一虎」。近5年來，國家煙草局已有6名高官被查，包括原局長凌成興，4位副局長趙洪順、何澤華、張天峰、徐㼆，紀檢組組長潘家華，幾乎全軍覆沒。

與此同時，貴州茅台原董事長丁雄軍、五糧液集團原董事長李曙光亦相繼被拿下。這是中國最高端的兩大白酒品牌。而丁雄軍是繼袁仁國、高衞東後，連續第三任茅台「一把手」落台。煙酒腐敗交加，將壟斷經營、權錢勾兌的腐敗黑幕暴露無遺。

1月上旬，中紀委四次全會部署，今年將重點抓好「金融、國企、能源、消防、煙草、醫藥、高校、體育、開發區、工程建設招投標」等10大領域，開展整肅。煙草已連續多年列為反腐重點，中紀委也曾針對「茅台腐敗現象」展開專項整飭。然而，公眾看到的卻是前腐後繼，且愈演愈烈。

經銷權成搖錢樹 原因並不複雜。煙酒都是「硬通貨」，「茅五」這樣的高檔貨更是如此，茅台甚至被稱為液體黃金。不僅具消費屬性，更有保值增值的投資屬性、利益載體的社交屬性。煙草毋庸多說，是計劃經濟模式的絕對壟斷，煙草專賣局與煙草總公司政企合一、亦官亦商。

茅台、五糧液都是國有企業，由於資源稀缺，一酒難求，亦是權力主導審批。茅台一直沿襲計劃經濟和短缺經濟下的「價格雙軌制」模式來定價銷售，市場價遠高於出廠價，經銷權成搖錢樹，只要有一個銷售指標，頃刻間日進斗金。這種畸形模式，造成各級官員爭先恐後「走後門」，充當權錢交易的掮客。

面對如此大的蛋糕，如此大的權力，要做到不腐敗，要麼是聖人，不想腐；要麼是傻子，不懂腐；要麼是膽小鬼，不敢腐。聖人和傻子都不可求，至於膽量問題，當官的經過權力爭鬥，又有哪個是吃素的？所以貴州省委前書記孫志剛貪8億（人民幣‧下同），貴陽前市長劉文新貪6億，哪有一絲一毫的畏懼之心。

貴州的腐敗官員，幾乎無一不涉足茅台，既用於享受，也保值增值。孫志剛大量收受茅台酒。貴州前政協主席王富玉為兒子謀取茅台專賣店經營資格，以及大量茅台精品酒指標。煙酒不分家。落台的國家煙草局副局長趙洪順，家藏茅台酒近3千瓶，被抓當天剛喝了一瓶50年茅台陳釀，醉倒在中紀委的車子上。而這些酒，都是他受賄所得，商人用茅台酒當作獲取煙草專賣權的敲門磚。

丁雄軍任茅台董事長期間，公開宣揚「早中晚喝茅台」，有利提高生活質素和工作效率。對於普通老百姓，這是典型的何不食肉糜；對於高官權貴，則無異於鼓勵腐敗。面對暴利回報，道高一尺，魔高一丈。有一種監督腐敗機制，就迅速有十種規避腐敗的手段，預防腐敗的最好辦法是破除壟斷。然而，公權力才是壟斷經營的最大受益者，豈肯放手。