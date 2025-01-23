撥亂反正：免死金牌 美國復辟

一如所料，美國新任總統特朗普在就職當日便簽署行政命令，特赦近1,600名曾參與4年前國會山莊騷亂的示威者。其特赦令基本是不分案情輕重，未有像其副手萬斯早前所說，只會特赦不涉及暴力的參與者。正如其民主黨老對手、眾議院前議長佩洛西批評，特氏此舉是對美國司法制度的極大侮辱。

不過，佩洛西的黨友、前總統拜登又何嘗不是如此？他早前已公然違背承諾，搶閘特赦了其「敗家仔」亨特，備受包括其黨友的猛烈抨擊。拜登在臨卸任前數個小時，再宣布運用特權「預防性特赦」了多名被指可能會遭特朗普報復的人士，包括在新冠疫情期間多次與特氏對着幹的前首席傳染病專家福奇、曾公開形容特氏為法西斯分子的參謀長聯席會議前主席米利、在總統選舉中倒戈支持拜登的共和黨前眾議員伊莉沙白，以及多名曾參與國會山莊騷亂調查工作的國會議員和職員。

甚麼是「預防性特赦」呢？即是被特赦者根本未被執法機關定罪、檢控，以至正式遭到刑事調查。而預防性特赦一般並沒有限制內容，原則上將來被起訴任何罪行都可拿來脫罪，但美國歷史上實際被運用的個案卻少之又少。其一是獲總統給予預防性特赦者，理應都是對國家有一定貢獻的人物，可能因過往犯了一些錯失（例如涉及戰爭罪行）而面臨問責追究，獲特赦後再犯錯的機會極微。其二是既然大家都知道某人擁有「無敵」的特赦權，又何必再費工夫去嘗試調查及檢控對方呢？

這令人想起中國古代的「免死金牌」制度，其正式名稱為「丹書鐵券」，一般為皇帝頒給開國功臣作賞賜、護身之用。中國早於清朝便廢除了此制度，想不到近400年後的今天又在美國復辟。