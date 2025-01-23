冰鑑春秋：台灣政府真要停擺了？

台灣立法院通過史上最高的預算刪減案，審議結果共計減列約2,075億元（新台幣‧下同），刪減金額創下史上新高，本年度預算總支出降為約2.92萬億元。

賴清德與卓榮泰立刻表示無法接受，各部會更紛紛哭窮，理由五花八門、光怪陸離，有說沒水電以後要用手電筒的，有說廁所會沒有衞生紙的，有警告手機3C產品以後不能上市的，有恐嚇以後沒辦法辦護照的。就連根本沒法刪的老農津貼與統一發票獎金，這些部會也睜眼說瞎話，講的如同此案一出，台灣政府就要立刻停擺。

然而，事實是相比蔡英文最後一年任期，賴清德一上任足足多編了2,806億元，在野黨刪除的還沒有他增加的多！若過去蔡英文政府能夠運作，為甚麼賴清德就不行？

更可笑的是，很多人還以原先就已捉襟見肘，現在一刪自然無法運作，想要幫賴清德遮掩。可眾所周知，過去8年民進黨執政，預算都是象徵式的小刪1%多，實際上每年預算都大增！要知道馬英九最後一年，預算不過1.9萬億元，蔡英文8年整整多了一萬億元，光是不可刪的固定支出就高達1.8萬億元！若不是政府大量增加冗員與部門酬庸自己人，台灣的通貨膨脹最高也不過2%左右，怎麼可能短短數年人事費用暴增數千億元之多呢？

表面上賴清德動員所有部門喊冤，指控在野黨亂刪預算，但實際上他志不在此。理由很簡單，台灣法令規定若總預算未過，就直接比照去年辦理，故賴清德保底有2.9萬億元，過與不過又有甚麼差別？對他而言，重點在藉預算案的攻防，刺激民眾的對立，才好順利推動大罷免！有這樣一個除了政治利益，其他完全不顧的政治賭徒當領導人，絕對是台灣的不幸！