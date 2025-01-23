沙頭角村屋闢太空油倉 女子落網

【本報訊】為打擊三合會團夥的收入來源，執法部門根據調查後，於前日下午在沙頭角麻雀嶺新屋下，進行代號「逸影」的反三合會行動，期間搗破一個懷疑毒品儲存倉庫。

搜屋起值121萬毒

行動中，警員在一村屋外，截查一名形迹可疑女子，並在其手上的兩個紙袋中，檢獲160粒懷疑含有依托咪酯（「太空油」主要成分）的電子煙彈，共值約6.4萬元。警員其後搜查該村屋，再檢獲1,260粒懷疑含有依托咪酯的電子煙彈、約359克懷疑依托咪酯粉末、約509克懷疑可卡因、58克懷疑霹靂可卡因及6,000粒懷疑空電子煙彈。行動檢獲的毒品總值約121萬元。執法部門經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」及「管有第一部毒藥」，拘捕該名姓謝（34歲）本地女子，並把她帶走調查。