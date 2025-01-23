消防處一站式統籌 加快新建設施驗收

3月成立專責辦公室 推三維掃描優化流程 消防處於昨日公布2024年工作回顧，去年的火警及成災火警均有輕微上升。消防處表示，將在今年3月成立「新建消防設施一站式驗收統籌辦公室」，驗收工作需時將會大幅縮短。防火方面，消防處去年進行了逾45萬次巡查，提出近5,000次檢控。同時，今年第一季還將成立樓宇改善特別職務隊，將巡查近2,000幢舊樓。

消防處處長楊恩健表示，計劃透過靈活調配內部資源，在今年3月成立「新建消防設施一站式驗收統籌辦公室」，進一步提升驗收新建樓宇及便商利民建築項目的整體效率。楊恩健指，常規項目驗收工作將由現時的52個工作天減少至35個工作天；公營房屋驗收工作則將減少至22個工作天。

對於如何減少驗收時間，楊恩健解釋，過往驗收流程的整體時間較長所牽涉的原因包括，文件遞交和人員現場驗收，之後則可通過製作一份文件清單給有關人士，列明驗收所需文件，減少這方面的需時。楊續指，還將引入「三維空間掃描系統」來優化驗收流程，這一掃描系統是通過掃描建築物布局及消防裝置位置，並與圖則作配對來減少以往要人員到現場驗收的時間。他表示，早前已於其他項目上試行這一措施，確信可縮短驗收時間。

去年火警宗數微升4.8% 去年的火警方面，楊恩健指，去年消防處共接獲火警37,828宗，上升幅度約4.8%。而成災的火警則有5,222宗，較前年上升154宗。而消防處去年在召達時間內到場的比例為95.6%，較承諾高3.1%。楊還指，去年本港亦發生過幾宗嚴重火災，分別是佐敦舊式商住樓宇三級火警以及洪水橋洪雅路地盤四級火警。

擬主動巡查1800幢舊樓 在防火方面，楊恩健表示，消防處去年進行了逾46萬次防火巡查，開出17,775張消除火警危險通知書，提出4,967次檢控。而在樓宇巡查上，消防處去年進行主動巡查約8,200次，涉及過千幢舊式商住樓宇，並開出8,661張消除火警危險通知書，當中過半與防煙門違規有關。楊還表示，今年第一季亦將成立消防處樓宇改善特別職務隊，每年將主動巡查1,800幢舊式樓宇。