取消逾百航班 大灣區航空致歉

吳秀蘭

【本報訊】大灣區航空近日宣布將會取消2月及3月共128班航班，涉及受影響乘客約5,500人。大灣區航空行政總裁吳秀蘭昨日接受本報訪問時表示，事件受多項因素影響所致，對受影響乘客致以深切歉意，又承認公司在聯絡旅客作補償方面做法不理想，將會再主動聯絡乘客作出賠償。至於3月以後的航班會否受影響，吳則稱已即時檢討及改善航班編排上有疏漏的地方，確保日後不會再發生同類型事件。她又指目前農曆新年期間及4月起的航班一切如常，希望日後做好乘客保障，挽回公眾信心。

新春期間及4月起服務如常 大灣區航空宣布取消的航班，受影響航點遍及日本、南韓及泰國。吳秀蘭表示有多重原因導致，包括新飛機到付延誤、個別飛機需要定期檢查及公司安排上有疏漏。她解釋指，原先新飛機應在去年到付，但最後需延至今年第3季才有；而2月至3月期間也有兩架飛機需先後進行定期檢查。

對於南韓首爾航點將會取消，吳秀蘭表示曼谷及首爾航班近日都因社會事件而令客量有所減少，而首爾航點自2023年起經營定期航班，長期未如理想，加上有很多廉航加入此航線，故大灣區航空已聯絡南韓及港府部門將取消此航線。

提供3選項賠償受影響乘客 當被問及會如何賠償受影響乘客，吳稱目前可提供3項選擇，包括讓乘客轉乘其他航空公司的航班、更改機票，以及全數退款，若乘客有需要也會對個別情況再作賠償處理，盼盡量減低對旅客影響。