地拖清潔麵包架 餅店收警告認衰

【本報訊】慈雲山一街市內有餅店職員被發現以地拖清潔麵包架，網民踢爆事件後，在網上引起熱議，涉事餅店昨日貼出停業一天的公告及道歉聲明，指已同意涉事員工辭職，並保證以後不再發生類似事件。食物環境衞生署回覆查詢則指，署方已就今次事件接獲5宗投訴，昨早曾派員到上述處所巡查，該店暫停營業及正在進行清潔，署方已向其負責人發出口頭警告及提供衞生教育，又會在復業後再作巡視。

有網民前日在涉事餅店目擊一名職員在快關門前，用地拖清潔麵包架，地下有一個水桶，地拖頭是灰黑色的。網民認為，即使該地拖是專門用作抹麵包架，不會用作其他用途，但用地拖的舉動實在有礙觀感，令人感到惡心，該貼文的配文寫道：「原來地拖除咗拖地仲可以拖麵包架，見到都唔敢買」。

行為不當 涉事員工辭職 涉事餅店昨早在店內貼出道歉聲明，指有關員工清潔麵包架時的行為非常不當，公司已同意該員工的辭職決定，又指已立即進行清潔，確保不再發生類似事件。

食環署人員已向其負責人發出口頭警告及提供衞生教育，提醒他們須時刻注意食物、個人及環境衞生。署方將在處所復業後，派員再次巡視有關處所的衞生情況，若再發現違規情況，必定採取相應執法行動。